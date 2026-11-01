El rally internacional de regularidad para vehículos deportivos clásicos e históricos deja como ganadores a los madrileños David Liceras y Ainhoa Ayarra

Las bodas de plata de la Clásica Tenerife concluyeron de manera precipitada este sábado por imperativo de una Dana sobre la capital

tinerfeña. Quedaban sin desarrollarse las tres pasadas por el denominado circuito Revival a semejanza del Gran Premio de Tenerife de 1965.

Los madrileños David Liceras y Ainhoa Ayarra fueron los ganadores absolutos –ya llevan dos-, tras desplomarse en Atogo, sus más inmediatos perseguidores José Carlos Rendón y Samantha Montaner, ganadores los dos últimos años. Suspendida la última etapa por orden de las autoridades locales e insulares, la organización decidió improvisar rápidamente la entrega de trofeos en el transcurso de la cena ya prevista en el hotel Taburiente.

Allí Miguel Hernández Calzadilla, presidente del Real Automóvil Club (RACT) y Leo Mansito, director de la carrera, procedieron a la entrega de los singulares distintivos realizados sobre rocas volcánicas, haciendo juego con el cartel anunciador de este año, obra de Diego

Izquierdo, con la escala sismológica de Involcan.

Premiados

Recibieron premios los tres primeros de las categorías E, F y G de regularidad y a los primeros clasificado en turismo de las categorías E, F, G , así como a los ganadores absolutos, al equipo con más edad, al más joven participantes y al mejor equipo femenino participante, que recayó en Cristina Montes de Oca y Cristina Rodríguez, hija y madre, a bordo de un Triumph TR6, la marca más representada este año en la Clásica con 19 unidades.

Vuelco clasificatorio en los tramos en Tenerife

Cuando todo se encaminaba a vivir este domingo un duelo por el triunfo final entre las dos parejas que han dominado la Clásica en los tres

últimos años, José Carlos Rendón y Samantha Montaner sufrieron la navegación difícil en Atogo dejando el triunfo final en manos de los

madrileños David Liceras y Ainhoa Ayarra, el primero que logran con su TR6, tras haberse estrenado hace tres años con un Morgan.

El joven matrimonio Rendón-Montaner se quedó a las puertas de lograr el triplete (ganadores en 2024 y 2025) y esperarán al próximo año para lograrlo. Los Rendón son la familia con más coches (nueve) y participantes (cinco) en esta Clásica, por delante de los Hernández Calzadilla y Montes de Oca, quienes gracias a revelo generacional que fomentan permiten que nuestro patrimonio automovilístico no salga fuera de la Isla. Un patrimonio “extraordinario, muy bien conservado”, en palabras de Maurizio Corbi, el diseñador de grandes modelos automovilísticos de marcas como BMW, Ferrari o Lamborghini. Corbi se quedó, as su vez, maravillado de “los bellos paisajes y sorprendido por “la escasa distancia entre el monte y la costa”.

Precisamente José Carlos Rendón padre, con Pablo Afonso de navegante, terminó segundo de la general y primero en el grupo E, con 296,9 puntos, al votante del espectacular Jaguar XK 120, el más antiguo de cuantos participaban, matriculado en 1948. Tercero fueron Álvaro Álvarez y Ángel Afonso, con Austin Healey BN2, con 309,8 puntos. Mercedes Montes de Oca y su sobrino Álvaro Merino terminaron, con su bello Austin Healey BN2, cuartos con 340,7 puntos, por delante de Santiago Sesé y María José Hernández-Francés, con Porsche 911, quintos con 417,8 puntos y segundo en el grupo G.

Premios en turismo

En turismo, los vencedores fueron Antonio Sosa y Alonso Méndez (MG B) con 4.5 puntos; segundo, Diego Acosta-María Monterrey, con TR6, 22.4 puntos , y terceros Martín García-Gloria Morales, con TR4, con 22.9 puntos.

El director de la carrera, y este año además, el principal organizador de toda la logística de la prueba, Leo Mansito Pérez, comentaba que “la XXV Clásica de Tenerife ha sido un paso más en el crecimiento de esta prueba, que en sus bodas de plata, tenía la gran novedad de disputar dos tramos a carretera cerrada que fueron un espectáculo para los participantes, en un tramo mítico de Tenerife y con unas medidas de seguridad extraordinarias y que resultó perfecta, sin ningún tipo de incidencia”.