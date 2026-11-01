La lluvia ha hecho acto de presencia durante todo el domingo en El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria

Vídeo RTVC.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la alerta por lluvias El Hierro, La Palma y La Gomera desde las 00:00 horas de mañana lunes.

Imagen de Güímar. RTVC.

Esta decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Se espera mucha actividad convectiva, este lunes, en el entorno de El Hierro, La Palma y La Gomera con chubascos dispersos que podrán ser muy intensos, superando los 30 mm de precipitación en una hora, y con más probabilidad hasta las 15:00 de mañana lunes.

En Tenerife y Gran Canaria habrá chubascos fuertes, pero de menos intensidad, que podrían alcanzar los 20 mm de lluvia en una hora especialmente en el norte y área metropolitana de Tenerife.

A lo largo del martes, y aunque con menor probabilidad, se mantendrán las precipitaciones en todas las islas montañosas, pero se espera que sean menos intensas y más dispersas que el lunes.

Lluvia en Santa Cruz de Tenerife.

El Cabildo de Tenerife levanta el cierre de instalaciones culturales y deportivas

El Cabildo de Tenerife ha actualizado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) a nivel de prealerta a toda la isla a partir de las 00:00 horas de este lunes, 2 de noviembre, tras la actualización de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que ha rebajado el nivel de alerta por el episodio meteorológico.

El Cabildo levanta las restricciones de cierre de las instalaciones insulares culturales y deportivas, mientras continúan las limitaciones de acceso al Pico del Teide debido al hielo y nieve en la zona.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica que el Cabildo actualiza el PEIN a situación de prealerta en toda la Isla tras la decisión de la Dirección General de Emergencias, que pasa el episodio de alerta a prealerta y una vez que la AEMET establece el aviso amarillo por lluvias en Tenerife.

“No obstante, se mantiene la posibilidad de que se registren precipitaciones puntuales de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, por lo que el Cabildo insiste en la importancia de mantener las precauciones y seguir las recomendaciones de autoprotección”, apuntó la consejera.

Área metropolitana

Durante el domingo, ha habido precipitaciones localmente fuertes, que podrán alcanzar o superar los 30 mm en una hora en las cumbres y oeste de La Palma. Cabe destacar que a primera hora de la mañana no se han registrados grandes incidencias en la isla bonita, de hecho con el paso de las horas el cielo ha comenzado a abrirse. Una situación muy distinta a la que se registró durante la madrugada, cuando la lluvia dejó en la Villa de Mazo 21 l/m².

Informa. Javier Sánchez.

También se esperaban fuertes lluvias en el área metropolitana de Tenerife, sin embargo, la mañana ha sido tranquila.

Informa. Antonio Hernández.

En lo que respecta a La Gomera, las lluvias y tormentas eléctricas han dejado cortes puntuales de luz, a primera hora de la mañana, pero ninguna incidencia de consideración.

Las precipitaciones en la isla colombina, entraron por la vertiente oeste. Según datos proporcionados por el Cabildo Insular, se han registrado desprendimientos en la carretera de El Rejo o la vía que une Las Hayas con Arure.

Informa. RTVC.

Islas occidentales

Durante el lunes 2 de noviembre continuará la inestabilidad en las cuatro islas occidentales, con precipitaciones que podrán alcanzar o superar los 15 mm en una hora, pudiendo prolongarse hasta las primeras horas del martes 3 de noviembre.

No se espera, en principio, una extensión significativa del episodio hacia Lanzarote y Fuerteventura. Por su parte, en la isla de Gran Canaria, la mayor probabilidad de afectación se concentrará durante el domingo 1 de noviembre.

La evolución del episodio presenta incertidumbre respecto a la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones, por lo que no se descartan modificaciones en las previsiones.

Las últimas previsiones meteorológicas apuntan a una mayor intensidad de las precipitaciones en Tenerife, especialmente en el área metropolitana, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 30 mm en una hora.

Recomendaciones de autoprotección

El Gobierno de Canarias pide a la población que cumpla con las recomendaciones de autoprotección para evitar situaciones de riesgo y accidentes.

Asimismo, ante la previsión de lluvias, que pueden ser puntualmente fuertes y persistentes, se pide a la población que cierre y asegure las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua. Pequeñas protecciones pueden ayudar a resguardarle en caso de inundación.

Si la tormenta le sorprende conduciendo se debe disminuir la velocidad. No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.

En cualquier caso, ante una situación de emergencia, recuerda el departamento regional que es de «vital importancia» alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.

Cabildo de Tenerife

La consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, ha señalado este domingo que las horas de mayor riesgo por las lluvias previstas en la isla se esperan en torno al mediodía, cuando podrían producirse precipitaciones intensas en puntos concretos, especialmente en el área metropolitana.

Declaraciones de: Blanca Pérez, Consejera de Seguridad del Cabildo de Tenerife.

En declaraciones a EFE, Pérez ha explicado que la borrasca está entrando antes de lo previsto, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado el inicio de los avisos, aunque mantiene la intensidad prevista para las distintas zonas.

La consejera ha indicado que las lluvias ya son generalizadas en el área metropolitana, el norte y el oeste de Tenerife, incluidas las zonas de Guía de Isora, Santiago del Teide y la Isla Baja, y ha apuntado que el macizo de Anaga podría ser uno de los sectores más afectados.

Pérez ha advertido de que el principal riesgo se produce cuando se acumula mucha agua en poco tiempo, especialmente si las precipitaciones intensas se concentran en zonas urbanas.

Carretera de acceso a Güímar. RTVC.

También el agua ha corrido con fuerza en el sur de Tenerife, en concreto, en El Médano. Eso sí, no causó daños graves. Sin embargo durante esta jornada se han tenido que realizar achiques y hacer frente a pequeños desprendimientos.

Lluvias en El Médano.

Con el paso de las horas y la jornada, el tiempo le ha dado, de momento, un respiro a esta zona sur de la isla de Tenerife.

Informa. Chaxiraxi Herrera.

Tiempo en Gran Canaria

Informa. Isaías Santana

En la isla de Gran Canaria ha llovido de forma ligera hasta el momento, aunque podría intensificarse a lo largo de la tarde de este domingo, pues se encuentra en situación de prealerta.