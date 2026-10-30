La inestabilidad aumentará a partir de la tarde del sábado y alcanzará su punto álgido entre el domingo y el lunes. También se esperan vientos fuertes en las cumbres de Tenerife y La Palma

Canarias se prepara para un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica. La formación de una borrasca al oeste-noroeste del archipiélago condicionará el tiempo durante los próximos días, con chubascos, probabilidad de tormentas y fuerte oleaje en varias zonas de las islas.

Según la previsión meteorológica, el sistema se situará previsiblemente entre el domingo y el lunes al oeste de La Palma y El Hierro, aunque sus efectos comenzarán a notarse desde la tarde del sábado.

Viernes de nubes y calima

Durante este viernes predominará un ambiente variable, con intervalos de sol durante la mañana y un aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día.

Las nubes medias y altas, junto a las de evolución, dejarán cielos bastante nubosos durante la tarde en buena parte del archipiélago. No se esperan precipitaciones importantes, aunque podría caer alguna gota de forma puntual, especialmente en La Palma y Tenerife.

En cuanto al viento, soplará flojo y variable en costas y medianías, mientras que en las zonas altas será moderado del oeste y suroeste, con intervalos fuertes en el Parque Nacional del Teide.

Olas de más de dos metros en varias islas

La situación marítima también requiere precaución. Las costas abiertas al norte y al oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro recibirán olas que alcanzarán y superarán los dos metros de altura.

Aunque el mar dará una pequeña tregua durante la tarde y noche de este viernes, el oleaje volverá a marcar las condiciones del litoral durante el fin de semana.

Domingo y lunes, los días de mayor inestabilidad

El cambio más significativo llegará a partir de la tarde del sábado, cuando aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de chubascos y tormentas, tanto en las islas como en sus proximidades.

Además, se esperan vientos fuertes del suroeste en las zonas de cumbre, especialmente en Tenerife y La Palma.

La mayor inestabilidad se concentrará previsiblemente entre el domingo y el lunes, coincidiendo con la posición de la borrasca al oeste del archipiélago.