La previsión del tiempo en Canarias para este sábado 24 de octubre, que vendrá acompañañdo de lluvias débiles

Este sábado seguiremos con nubosidad baja por el Norte y Nordeste de las islas más altas. Tendrá capacidad para dejarnos algo de lluvia débil y dispersa, especialmente en La Palma donde podrá persistir. En el resto ratos de sol, intervalos de nubes medias y altas en la mitad oriental, y ligera calima.

Las temperaturas subirán ligeramente, máximas 23 – 28ºC en costas.

Viento del Nordeste moderado, más intenso y con intervalos de muy fuerte por la tarde en las costas de aceleración de alisio, rachas 60 – 75km/h. Será del Este-Sureste flojo en cumbres.

Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, fuerte marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste 1,5 – 2,5m.

La previsión por islas

EL HIERRO: Nubes bajas por el Norte y Nordeste, en el resto ratos de sol, temperaturas en ligero ascenso, y viento del Nordeste moderado, intervalos fuertes por la tarde.

LA PALMA: Cielos nubosos con lluvias débiles por el Norte y Este, especialmente en medianías. En el resto ratos de sol, temperaturas en ligero ascenso, y viento alisio a más por la tarde.

LA GOMERA: Nubosidad baja en parte del Norte y la cumbre, en el resto tiempo soleado y agradable con ligera calima, máximas 24 – 28ºC en la costa.

TENERIFE: Abundante nubosidad bajas por el Norte y Nordeste, quizá unas gotas en medianías. El tiempo más soleado en la costa Sur y Oeste y la cumbre con ligera calima. Temperaturas en ligero ascenso, y viento alisio arreciando en la costa.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte y la capital, quizá alguna gota en medianías. Tiempo soleado en el resto con algún intervalo de nube media y alta, y ligera calima. Temperaturas algo más cálidas, y viento alisio moderado a fuerte.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos, ligera calima y ratos de sol. Las temperaturas subirán algún grado, y el viento del Nordeste irá a más por la tarde.

LANZAROTE: Algunas nubes bajas al amanecer por el Norte y Este, e intervalos de nubes medias y altas el resto de la jornada. Temperaturas en ligero ascenso. Alisio a más.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos con ligera calima. Temperatura máxima 25 – 26ºC en Caleta del Sebo, y viento alisio moderado