La previsión apunta a que el polvo en suspensión se prolongará durante la semana, con intensidad variable según las islas. Las autoridades aconsejan hidratarse, evitar el ejercicio al aire libre y consultar la calidad del aire

Agüimes, en Gran Canaria / RTVC / Nacho Cabrera

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recomienda extremar las precauciones ante la previsión de calima para los próximos días. A través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), aconseja evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

Los modelos de predicción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) prevén la llegada de masas de aire africano, con concentraciones de polvo en superficie que podrían situarse entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico.

Agüimes, en Gran Canaria / Nacho Cabrera

Ante esta previsión, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha emitido una prealerta por calima. El episodio ya está provocando una calidad del aire entre regular y desfavorable en algunas zonas del archipiélago, debido a los elevados niveles de partículas en suspensión, que superan el valor límite diario de protección de la salud, establecido en 50 microgramos por metro cúbico.

Aunque no se espera un episodio de alta intensidad, las previsiones apuntan a que se prolongará durante toda la semana, con variaciones según las islas.

¿Cómo afecta la calima a la salud?

Las concentraciones elevadas de polvo en suspensión pueden provocar irritación de nariz y garganta, picor de ojos y tos. También pueden desencadenar crisis asmáticas y agravar los síntomas de personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Además, aumenta la probabilidad de sufrir infecciones respiratorias de las vías altas y bajas. Estos episodios pueden provocar un incremento de las urgencias atendidas en hospitales y centros de salud, incluso durante los cinco días posteriores a su finalización.

¿Quiénes son las personas más vulnerables?

Aunque cualquier persona puede desarrollar síntomas por la exposición a la calima, Sanidad advierte de que determinados grupos presentan un mayor riesgo:

Menores y personas mayores.

Personas con enfermedades crónicas, especialmente respiratorias, como asma, bronquitis crónica o fibrosis.

Personas con enfermedades cardíacas, como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o arritmias, así como quienes tienen hipertensión arterial mal controlada o necesitan oxigenoterapia.

Personas en situación de inmunodepresión.

Mujeres embarazadas.

Personas que trabajan al aire libre.

Personas fumadoras.

En este episodio, que se prevé prolongado pero sin una intensidad elevada, las recomendaciones se dirigen especialmente a estos colectivos. Sanidad aconseja revisar la medicación de rescate, limitar el ejercicio físico al aire libre y vigilar síntomas como tos, sibilancias, dificultad para respirar, dolor torácico o palpitaciones.

Apoyo hacia las personas más vulnerables / Foto de archivo

Recomendaciones para protegerse de la calima

La Dirección General de Salud Pública recomienda seguir estas medidas para reducir los efectos del polvo en suspensión:

Evitar las actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre.

Permanecer en casa o en espacios interiores el mayor tiempo posible y mantener las ventanas cerradas para reducir la entrada de aire exterior.

Limpiar las superficies con polvo utilizando paños húmedos.

Mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse adecuadamente.

Continuar con la medicación habitual.

No realizar ejercicio físico en el exterior.

Seguir la información y las previsiones difundidas por las autoridades.

En caso de que empeoren los síntomas respiratorios, Sanidad recomienda llamar al 1-1-2.

Por último, la Consejería aconseja consultar el índice de calidad del aire (ICA) correspondiente a cada zona de Canarias, especialmente a las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Esta información está disponible en la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno de Canarias.