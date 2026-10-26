La circulación en sentido sur permanecerá cerrada el lunes 26 de octubre, de 22:00 a 01:00 horas, para ejecutar trabajos de configuración de los desvíos de tráfico

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura, que dirige Rosana Melián, ha programado para la noche de este lunes, 26 de octubre, el cierre temporal de la GC-1/AM en sentido sur, a la altura de la glorieta de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de las obras de soterramiento de este enlace.

Canarias programa un desvío nocturno de la GC-1 en Belén María por las obras desoterramiento / Gobierno de Canarias

La restricción se aplicará entre las 22:00 horas del lunes 26 de octubre y la 01:00 horas del martes 27 de octubre, durante un periodo de tres horas. El cierre afectará a los 300 metros de la calzada en sentido sur más próximos a la glorieta, así como a la calle José Guerra Navarro, que da acceso al Centro de Salud de El Puerto desde la GC-1/AM.

La medida resulta necesaria para ejecutar los trabajos de configuración de los desvíos de tráfico previstos en esta fase de las obras. Como itinerario alternativo, los vehículos que circulen desde el Puerto y El Sebadal podrán incorporarse a la GC-1/AM a través de la calle Gran Canaria. Por su parte, el acceso de los vehículos de emergencia al Centro de Salud de El Puerto se realizará por la calle Juan Rejón.

La Consejería recomienda a los conductores que planifiquen sus desplazamientos teniendo en cuenta esta afección temporal y que respeten la señalización y las indicaciones del personal de obra.

Trabajos de pavimentación durante el día

Asimismo, a partir del miércoles 28 de octubre y previsiblemente hasta el viernes 30, se ejecutarán trabajos de pavimentación provisional en la zona de Belén María, en horario de 08:00 a 18:00 horas.

Esta actuación permitirá acondicionar provisionalmente la mediana de la GC-1 y ampliar el espacio disponible en la plataforma viaria, de cara a habilitar las futuras configuraciones de desvío necesarias para ejecutar los trabajos de reposición de los servicios afectados durante los próximos meses. Durante estas labores no se prevén cierres de carriles ni cortes de tráfico. No obstante, se solicita a los conductores que extremen la precaución ante la presencia y las maniobras de la maquinaria y que atiendan en todo momento a la señalización de las obras.

Por último, se recuerda que los vehículos que se dirijan a El Puerto de Las Palmas disponen, desde el pasado mes de septiembre, de un nuevo acceso al recinto portuario desde la GC-1, a la altura del Castillo de La Luz. Este acceso, permite llegar al puerto por su Acceso Sur, que por el momento permanece abierto de lunes a viernes, de 6:00 a 18:00 horas, sin necesidad de pasar por la actual glorieta de Belén María.