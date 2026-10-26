El proyecto de presupuestos asciende a 13.209 millones de euros, 717 más que en 2026

Vídeo RTVC.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes su proyecto de presupuestos autonómicos para 2027, que asciende a 13.209 millones de euros, 717,6 millones y un 5,7 % más que en 2026.

A la espera de que se inicie el trámite parlamentario para enmendar y aprobar definitivamente las cuentas, el portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello, ha aseverado en la rueda de prensa posterior al Consejo que la mayor parte del aumento va destinado a sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, justicia y seguridad.

Cabello ha defendido que disponer de unas nuevas cuentas en el actual contexto de “incertidumbre” política y económica supone un hecho destacable. Y ha subrayado que el objetivo es mantener el denominado “escudo social”. “No ha sido fácil cuadrar el presupuesto, no ha estado exento de tiras y aflojas”, ha reconocido Cabello. Ha cifrado en cerca del 83 % la parte del incremento de los recursos que se dirige a las principales políticas de servicios públicos y seguridad.

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias este lunes, 26 de octubre de 2026.

Sanidad contará con 409 millones adicionales y superará por primera vez los 5.000 millones de euros. Educación aumenta en 217 millones y Bienestar Social en 197 millones. Vivienda recibe 48,6 millones más, un incremento del 24,6 %, el mayor en términos porcentuales entre las grandes áreas destacadas por el Gobierno.

Reglas fiscales, financiación autonómica y deuda

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha incidido en que las cuentas se han elaborado con un margen de maniobra limitado por el regreso de las reglas fiscales, la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y la incertidumbre sobre cuestiones como la futura financiación autonómica o una eventual reestructuración de la deuda de las comunidades.

A ello se suma, ha dicho, la convocatoria de elecciones generales, que impide conocer qué partidas específicas para Canarias mantendrá el próximo Gobierno, por lo que el Ejecutivo autonómico ha optado por incluir fundamentalmente aquellas transferencias estatales de carácter recurrente. “Dar un presupuesto en tiempo y forma da certeza a ciudadanos, empresas y administraciones públicas”, ha defendido Asián, quien ha contrapuesto esa estabilidad con las incógnitas que rodean al escenario estatal.

Uno de los principales cambios respecto a ejercicios anteriores, ha agregado, es la desaparición de buena parte de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Eso supone alrededor de 500 millones de euros menos en las cuentas. Asián ha señalado que se mantienen determinadas actuaciones vinculadas a vivienda y servicios sociales. Porque sus respectivos ministerios han acordado prorrogarlas, mientras que en otras áreas todavía no existe confirmación sobre su continuidad.

El presupuesto tiene también que asumir el incremento salarial del 4,5 % acordado con los empleados públicos. Sin que, según la consejera, el Estado haya transferido recursos adicionales a las comunidades autónomas para financiarlo. Además, aproximadamente un 10 % del aumento disponible queda absorbido por las transferencias a cabildos, los fondos de financiación y el incremento de los intereses de la deuda. Lo que reduce el margen que tiene el Ejecutivo para desarrollar nuevas políticas.

La deuda pública canaria se situará, según las previsiones de Hacienda, en torno al 9,73 % del producto interior bruto. Y aunque su volumen apenas aumenta en unos 50 millones, Asián ha advertido de que el gasto destinado al pago de intereses sí se ha elevado por el encarecimiento de la financiación.

«El PIB canario crecerá un 1,1%»

Hacienda ha calculado que el PIB canario crecerá un 1,1 %, al perder fuerza el ritmo de expansión de la economía, mientras que la inflación media se situará en torno al 3,1 %. En un contexto condicionado por la inestabilidad internacional y el encarecimiento energético. La previsión oficial contempla además una tasa de paro del 12,4 %, ha señalado Asián. También ha insistido en que los ingresos de la comunidad dependen en gran medida del sistema de financiación autonómica. Y ha lamentado que continúe sin actualizarse mientras permanecen abiertas otras incógnitas sobre las reglas fiscales que deberán cumplir las comunidades.

Preguntada por cómo se han distribuido los ingresos de más de este año, ha apuntado que, por ejemplo, en el caso de Sanidad es un área que «cada vez necesita más». Entre otras cuestiones por el de la población.

«Se lleva bastante del aumento presupuestario, y también a nivel de innovación tecnológica y necesidad de renovación de equipos médicos para no quedarnos descolgados de las necesidades que existen y de cómo evolucionan», ha concluido Asián.