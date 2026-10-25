Clavijo recuerda que Canarias lleva meses advirtiendo de que la reducción de las llegadas no suponía la desaparición de la ruta atlántica

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha remitido una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que solicita la adopción urgente de seis medidas para afrontar la reactivación de la ruta migratoria atlántica y evitar que el archipiélago vuelva a verse sometido a una presión migratoria extraordinaria, entre ellas la convocatoria extraordinaria de la Junta de Seguridad Canarias-Estado, la aprobación de un plan de contingencia para los próximos meses y una mayor implicación de la Unión Europea.

En su comunicación, el jefe del Ejecutivo autonómico traslada la profunda preocupación del Gobierno de Canarias por la evolución de las llegadas en los últimos días y reclama al Estado una respuesta basada en la anticipación, la coordinación institucional y el despliegue de recursos suficientes, tanto para garantizar la seguridad de las personas como para evitar una sobrecarga de los servicios públicos de las islas.

Vía marítima

La iniciativa se produce en un contexto de repunte de las llegadas por vía marítima al archipiélago. En el mes de octubre han llegado 3.814 personas a las islas, de los que 2.776 lo hicieron a la isla de El Hierro, unas cifras que evidencian la aceleración reciente de las entradas por la ruta atlántica.

Clavijo recuerda que Canarias lleva meses advirtiendo de que la reducción de las llegadas no suponía la desaparición de la ruta atlántica y señala que las informaciones conocidas sobre los informes de los servicios de inteligencia del pasado mes de julio, así como las recientes declaraciones del delegado del Gobierno en Canarias, apuntan a que las autoridades estatales disponían de información sobre la posibilidad de una reactivación.

Por este motivo, el presidente solicita al Gobierno de España que detalle qué recursos adicionales movilizó antes de que se produjera el repunte y cuáles permanecen pendientes de desplegar.

Compromiso humanitario

“No se trata de buscar responsabilidades retrospectivas, sino de garantizar que la anticipación, la coordinación institucional y la disponibilidad de recursos estén a la altura de una situación que afecta directamente a la seguridad de las personas”, señala Clavijo en la misiva.

El presidente insiste en que Canarias ha demostrado su compromiso humanitario y su disposición a colaborar con todas las administraciones, pero advierte de que esa cooperación debe ir acompañada del ejercicio efectivo de las competencias estatales y europeas.

Fernando Clavijo subraya que “Canarias ha demostrado sobradamente su compromiso humanitario y su disposición a colaborar lealmente con todas las administraciones. Pero esa colaboración no puede confundirse con la aceptación de que nuestro territorio deba asumir, de manera recurrente y desproporcionada, las consecuencias de una situación cuya gestión exige una respuesta estatal y europea”.

Salvamento Marítimo

Entre las actuaciones planteadas, el presidente Clavijo solicita, en primer lugar, la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria de la Junta de Seguridad Canarias-Estado para evaluar las previsiones de llegadas, conocer los dispositivos disponibles y acordar una respuesta coordinada entre ambas administraciones.

Asimismo, reclama la aprobación de un plan extraordinario de contingencia para los próximos meses que contemple el refuerzo de Salvamento Marítimo, los medios de vigilancia y rescate, la atención sanitaria de emergencia y los dispositivos de primera acogida y derivación.

El presidente considera necesario que este dispositivo preste especial atención a El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y cuente con financiación suficiente para evitar que la atención humanitaria recaiga de forma desproporcionada sobre los recursos públicos canarios.

Iniciativa diplomática

En tercer lugar, plantea una iniciativa diplomática urgente con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia para intensificar la cooperación con los países africanos de origen y tránsito, mejorar el intercambio de información, prevenir las travesías peligrosas y combatir las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

La cuarta medida se dirige a la Unión Europea. El presidente de Canarias solicita al Gobierno de España que reclame la activación de los mecanismos de solidaridad del Pacto Europeo de Migración y Asilo que resulten aplicables, así como un mayor apoyo operativo y financiero, una mayor implicación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, dentro de sus competencias y un reparto efectivo de responsabilidades entre los Estados miembros.

En esta misma línea, el presidente pide que España defienda expresamente la inclusión de Canarias en el futuro Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para las fronteras exteriores de la Unión Europea, anunciado por la presidenta de la Comisión Europea.

El Gobierno autonómico considera imprescindible que este instrumento tenga en cuenta la condición de Canarias como región ultraperiférica y frontera marítima con África, tanto en los mecanismos de alerta temprana como en los criterios de activación y despliegue de recursos ante emergencias humanitarias.

Finalmente, Clavijo propone establecer un mecanismo permanente de seguimiento entre ambos gobiernos, con reuniones técnicas semanales mientras persista la situación, para compartir información sobre la evolución de las rutas, las previsiones de llegadas y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.