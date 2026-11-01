Este domingo la lluvia dejó 26 litros por metro cuadrado en una hora en El Médano y el aeropuerto Tenerife Sur

Caída de un árbol en la calle Numancia de Santa Cruz de Tenerife.

Las lluvias han dejado este domingo hasta 26 litros por metro cuadrado en una hora en la zona de El Médano y el aeropuerto Tenerife Sur. El Cabildo de Tenerife ha restringido el acceso al pico del Teide por siete senderos debido a la presencia de hielo y nieve a partir de los 2.700 metros de altitud.

Vídeo RTVC.

Las precipitaciones han tenido mayor incidencia en las vertientes oeste, sur y sureste de la isla, especialmente en las zonas altas de Adeje, Arona, Vilaflor, Guía de Isora, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arafo y Güímar, según ha informado el Cabildo, que prevé que las lluvias continúen a lo largo de la noche.

El episodio más destacado se registró en torno a las 8:30 horas en el entorno del aeropuerto Tenerife Sur y El Médano, donde se acumularon unos 26 litros por metro cuadrado en una hora, una intensidad próxima al umbral del aviso naranja, según explicó la consejera insular de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez.

Efectos del agua en la Playa de El Médano.

Las restricciones de acceso al pico del Teide afectan a los senderos PNT 07 Montaña Blanca-La Rambleta, PNT 09 Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide, PNT 10 Telesforo Bravo, PNT 11 Mirador de La Fortaleza, PNT 12 Mirador de Pico Viejo, PNT 23 Los Regatones Negros y PNT 28 Chafarí.

La medida exceptúa a los montañeros expertos que dispongan del equipamiento invernal adecuado y permanecerá vigente hasta que una nueva resolución de la Consejería insular de Medio Natural la deje sin efecto.

Vídeo RTVC. Blanca Pérez, consejera de Seguridad del Cabildo de Tenerife.

Alerta en el área metropolitana de Tenerife

El Cabildo mantiene activado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta en el área metropolitana, mientras que el resto de la isla permanece en prealerta.

Entre las medidas preventivas continúan cerrados los senderos y pistas forestales del Parque Rural de Anaga, así como las áreas recreativas afectadas por las restricciones.

También permanecen cerradas las instalaciones insulares culturales, deportivas y de pública concurrencia del área metropolitana que impliquen desplazamientos entre municipios, entre ellas el estadio Heliodoro Rodríguez López, el Pabellón Santiago Martín, el Recinto Ferial y el Auditorio de Tenerife.

Por otra parte, los equipos de Carreteras del Cabildo han intervenido en La Camella y en una vía de El Médano para retirar desprendimientos y realizar labores de limpieza.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha pedido a la población que extreme las precauciones, evite desplazamientos innecesarios y no acceda a senderos, pistas o espacios sujetos a restricciones, además de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y los organismos oficiales.

Incidencias en las islas

Durante la mañana de este domingo se han registrado algunas incidencias, a causa de la borrasca. Entre ellas, la caída de árboles, como el que ha tenido lugar en la calle Numancia, de Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tegueste ha informado a la ciudadanía de la activación del Plan de Emergencia Municipal en SITUACIÓN DE ALERTA en todo el término municipal, con efectos desde las 14:00 horas de este domingo 1 de noviembre de 2026.

Como medida preventiva, se han cerrado todas las instalaciones municipales, así como la suspensión de todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento. Del mismo modo, desde la institución se ha pedido a la ciudadanía máxima precaución, responsabilidad y colaboración.

Vídeo RTVC.

Situación en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna mantiene activado el Plan de Emergencias Municipal y el refuerzo de los operativos de prevención y vigilancia ante la situación de alerta por lluvias y prealerta por tormentas decretada por el Gobierno de Canarias y la activación del Plan de emergencias Insular por parte del Cabildo de Tenerife.

Este domingo el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ha mantenido una reunión presencial para analizar la situación y coordinar todo el operativo de cara a las próximas horas, siguiendo la evolución de la borrasca, que hasta el momento no ha provocado incidentes en el municipio. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha presidido la reunión en la que han tomado parte los concejales de Seguridad y Emergencias, Badel Albelo, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, el concejal de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, y el inspector de la Policía Local, Javier Fleitas, entre otros.

Evolución de la borrasca

“Hemos hecho un seguimiento de este fenómeno meteorológico y afortunadamente ha transcurrido la noche sin incidencias de relevancia y en lo que llevamos de mañana tampoco ha habido incidencias de consideración. Estamos monitorizando la evolución de la borrasca para tomar todas las medidas que sean necesarias”, ha manifestado Badel Albelo.

El concejal indica que se está llevando a cabo “un especial seguimiento a zonas sensibles como los cauces de los barrancos”. En este sentido, desde el área de Bienestar Social se han activado los recursos alojativos de emergencia por si fuera necesario realizar algún desalojo de manera preventiva.

Incidencias en Santa Cruz de Tenerife

El primer tramo de la alerta por lluvias ha dejado en Santa Cruz de Tenerife una decena de incidencias, entre ellas un corte generalizado del suministro eléctrico a primera hora de la mañana, la caída de una rama de grandes dimensiones en la zona de Ramblas y desprendimientos en El Tablero y María Jiménez, según ha informado este domingo el Ayuntamiento en un comunicado.

El corte eléctrico, registrado sobre las 8:30 horas y que afectó a numerosos puntos del municipio, quedó resuelto por la compañía Endesa, tras lo que se recuperó la normalidad en la capital tinerfeña.

La caída de una rama en Ramblas obligó a cortar la circulación en la confluencia con la calle Numancia para facilitar su retirada, mientras que un desprendimiento de piedras en la calle Lombardía, en María Jiménez, afectó a un vehículo estacionado, aunque sin daños materiales de gravedad.

Desprendimientos en distintos puntos

También se registraron pequeños desprendimientos en distintos puntos de la carretera TF-12 y otro en la calle Capuchina, en El Tablero.

La Unidad del Medio Natural (UMEN), activada por la alerta, ha realizado trabajos en Anaga y ha balizado y cerrado senderos en varios puntos de las zonas montañosas del municipio.

El Ayuntamiento activó a las 12:00 horas el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de alerta, lo que conllevó el cierre de instalaciones municipales y la suspensión de actividades previstas para este domingo, además del refuerzo de los servicios de emergencia y seguridad.

El dispositivo incluye hasta 46 agentes de la Policía Local, a los que se suma un equipo de la Unipol que se desplazará a Anaga, cuatro operadores en el centro de coordinación municipal y una decena de integrantes de Protección Civil.

Poca lluvia en Gran Canaria