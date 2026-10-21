Las lluvias ponen este jueves en riesgo a parte de Canarias

A partir de las doce de esta noche, El Hierro, La Gomera y el este de La Palma estarán en alerta por por lluvias con chubascos fuertes que podrían ir acompañadas de tormentas

Las lluvias ponen este jueves, en Santa Cruz de Tenerife, en aviso naranja a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro; y en aviso amarillo a Tenerife. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que se espera un día marcado por en Canarias por tiempo más inestable bajo la influencia de una dana, con predominio de cielos nubosos en las islas orientales e intervalos nubosos en las occidentales dejando chubascos con tormenta que podrían ser localmente fuertes.

Este jueves además habrá bancos de niebla matinales dispersos en montañas del norte peninsular y entrará calima ligera en altura en Canarias. Las mínimas ascenderán en las islas más orientales y en el cuadrante noroeste peninsular. En cuanto al viento, soplará moderado del este y nordeste.

Alerta

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de alerta por lluvias en El Hierro, La Gomera y La Palma a partir de este jueves, 22 de octubre.

Esta decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La situación meteorológica, que afecta a El Hierro, La Gomera y el este de La Palma, prevé chubascos fuertes que podrán ir acompañados de tormentas, pudiéndose acumular hasta 30 litros de agua por metro cuadrado en una hora, así como hasta 100 litros en 12 horas.

Asimismo, se ha instado a la población a seguir los consejos de autoprotección emitidos por la Dirección General de Emergencias.