La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en toda la comunidad autónoma, precipitaciones generalizadas y tormentas

Prealerta en Canarias por lluvias. Imagen Santa Cruz de Tenerife. RTVC

El tiempo inestable continuará afectando este miércoles a distintos puntos de Canarias, con lluvias localmente fuertes y posibles tormentas durante las próximas horas. La actividad tormentosa ya se ha registrado durante la mañana en municipios del norte de La Gomera, como Agulo, Hermigua y Vallehermoso, así como en puntos del sur de Gran Canaria y de Fuerteventura.

La mayor inestabilidad se concentrará inicialmente en la mitad oriental del archipiélago, especialmente en Gran Canaria y Fuerteventura. A partir del mediodía, las precipitaciones también llegarán a Lanzarote, donde se esperan lluvias de intensidad moderada.

Durante la tarde, la inestabilidad se extenderá a las islas occidentales debido al desarrollo de nubosidad que podrá dejar aguaceros localmente fuertes. Las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas, especialmente en el entorno del Valle de Güímar y las medianías del norte de Tenerife.

Al final de la jornada, las lluvias podrían reactivarse en puntos del norte y el este de La Palma, si se cumplen las previsiones meteorológicas.

Aunque no se esperan precipitaciones generalizadas, los chubascos podrán ser intensos en determinadas zonas y dejar importantes cantidades de agua en cortos espacios de tiempo.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios significativos. El viento soplará flojo y el estado del mar será tranquilo en las costas del sur de las islas, mientras que en las zonas del norte se esperan olas en torno a un metro y medio de altura.

Prealerta en toda Canarias

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación meteorológica en el archipiélago y ha establecido la prealerta por lluvias en toda la comunidad autónoma, al tiempo que ha dado por finalizada la alerta en El Hierro.

La decisión se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), a partir de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles.

La previsión apunta a la entrada de una masa de aire húmedo e inestable que dejará un tiempo variable, con precipitaciones de distribución irregular en las islas. Los chubascos podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas.

Según las estimaciones, las lluvias podrían dejar acumulados de hasta 15 milímetros en una hora y 60 milímetros en doce horas, por lo que se recomienda mantener la precaución ante posibles incidencias derivadas de las precipitaciones.

La actualización de la situación meteorológica se enmarca en el seguimiento de las condiciones atmosféricas y de su posible impacto en el archipiélago.