Este viernes no se esperan lluvias fuertes en La Palma, La Gomera y El Hierro, por lo que se ha desactivado la alerta que comenzó a medianoche

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decidido desactivar a partir de las 7.00 horas del viernes la alerta por lluvias que estaba vigente en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

La decisión se toma en vista de la evolución de las condiciones meteorológicas, tras una jornada en la que las tres islas han estado durante buena parte del día bajo aviso naranja.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, este jueves (hasta las 20.00 horas) las lluvias han dejado 60 litros de agua por metro cuadrado en San Andrés y Sauces (La Palma), 53,2 en Tafira (Gran Canaria), 41,4 en Agüimes (Gran Canaria), 20,7 en el aeropuerto de esta última isla y 20,4 en El Pinar (El Hierro).

Se trata de los acumulados más altos registrados a lo largo de esta jornada en toda España.