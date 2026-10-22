Llegan a El Hierro 285 personas en tres cayucos este jueves

Tres cayucos han llegado a la costa de El Hierro con 285 personas a bordo a lo largo de este jueves, el último, ha entrado a puerto pasadas las tres de la tarde

Un total de 285 migrantes han llegado este jueves al puerto de La Restinga, en El Hierro, en tres cayucos que habían partido de las costas africanas, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo y los servicios de emergencia en la isla. En las tres embarcaciones viajaban 235 hombres, 25 mujeres y 25 menores de edad, que habían zarpado de Senegal, Gambia y Mauritania.

Archivo – Salvamar ‘Adhara’ de Salvamento Marítimo con base en la isla de El Hierro – SALVAMENTO MARÍTIMO – Archivo

La última, a primera hora de la tarde

La última embarcación ha entrado en el puerto a las 15:20 horas acompañada por la Salvamar Navia, con 33 varones senegaleses, de los cuales 14 eran menores. Según han relatado sus ocupantes, habían salido cuatro días antes desde Nuadibú, en el norte de Mauritania.

El aviso sobre este último cayuco se recibió a las 13:29 horas, después de que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) lo detectara a unos 22 kilómetros al sur de la isla, y se movilizó a la Salvamar Navia para localizarlo y acompañarlo a puerto.

La segunda

Poco antes, a las 14:36 horas, había llegado el cayuco más numeroso, con 190 personas, acompañado por la Salvamar Diphda tras siete días de navegación desde Tanji, en Gambia.

En esa embarcación viajaban 160 hombres, 22 mujeres y ocho menores, procedentes de Costa de Marfil, Nigeria, Senegal, Gambia y Guinea Conakri. Dos personas precisaron asistencia sanitaria en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Salvamento Marítimo recibió el aviso del SIVE a las 13:02 horas, cuando este cayuco se encontraba a unos 18,5 kilómetros al sur de El Hierro.

La primera

La primera llegada de la jornada se produjo hacia las 1:30 horas, cuando un cayuco con 62 ocupantes, entre ellos tres mujeres y tres menores, entró por sus propios medios en La Restinga.

Sus ocupantes explicaron que procedían de Senegal, Mali, Gambia y Guinea Conakri y que habían partido siete días antes desde Saint Louis, en Senegal. Todos se encontraban en buen estado de salud, según los servicios de emergencia.