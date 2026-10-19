Durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre el reloj se retrasará una hora y dará comienzo al horario de invierno

El horario de invierno comienza el último fin de semana de octubre durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25. El reloj se retrasará una hora, en Canarias a las 2:00 las agujas regresarán a la 1:00 horas.

Cambio de hora en Canarias: comienza el horario de invierno

Este día dormiremos una hora más y el sol empezará a salir más temprano. Oficialmente la jornada tendrá 25 horas a diferencia de las 24 habituales. Con el comienzo del horario de invierno los días cada vez serán más cortos y las noches más largas.

Calendario oficial del BOE

El calendario oficial publicado en marzo de 2022 por el Boletín Oficial del Estado (BOE) prevé como última fecha de cambio de hora el próximo 25 de octubre. Sin embargo, esto no quiere decir que sea la última vez que tendremos que adelantar o retrasar el reloj.

La continuidad del sistema horario es una medida que depende del marco de la Unión Europea, quien hasta el momento no ha tomado una decisión sobre el modelo. Por su parte, estados miembros como España han propuesto que 2026 sea el último año en que se cambie la hora. Por tanto, se continuará con el sistema mientras no se apruebe una modificación.







