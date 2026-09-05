Se habilitará una parada especial en El Socorro para las líneas 530 y 120, mientras que la parada 8094 El Socorro quedará fuera de servicio

TITSA ofertará los días 7 y 8 de septiembre un total de 20.000 plazas adicionales entre Güímar y El Socorro, como parte del dispositivo especial diseñado para atender la demanda de viajeros durante las Fiestas del Socorro.

Imagen cedida Cabildo de Tenerife.

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, destaca que “el año pasado Titsa transportó a casi 15.000 personas durante esas dos jornadas, lo que demuestra la importancia del transporte público para atender las necesidades de movilidad que generan celebraciones de esta magnitud”.

García explica que “este año volvemos a realizar un importante esfuerzo para ofrecer a los viajeros un servicio cómodo, práctico y eficiente, que les permita disfrutar de una de las celebraciones con mayor arraigo histórico, cultural y religioso de Tenerife”.

Línea especial 530 y refuerzo de la 120

Durante los días 7 y 8 de septiembre, TITSA habilitará la línea especial 530, que conectará la Estación de Güímar con El Socorro.

El domingo 7, día de la Bajada de la Virgen, esta línea operará desde las 04:15 hasta las 21:00 horas, aproximadamente. Por su parte, el lunes 8, jornada de la Subida de la Virgen, prestará servicio entre las 08:00 y las 21:00 horas.

Además, la línea 120 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife – Cruce de Caletillas – Candelaria (Plaza de Teror) – Puertito de Güímar – Estación de Güímar) reforzará sus servicios entre el Puertito y Güímar desde las 04:30 hasta las 09:00 horas del día 7 de septiembre y llegará hasta la calle Rigoberto Díaz Melero.

Durante los días 7 y 8, esta línea también pasará por El Socorro en ambos sentidos.

En 2025, las líneas 530 y 120 transportaron durante este dispositivo a un total de 14.865 pasajeros: 4.595 utilizaron la línea especial y 10.270 se desplazaron en la 120.

Refuerzo de la 033 y parada especial en El Socorro

Por su parte, la línea 033 reforzará su servicio el día 7 con un viaje a las 05:20 horas desde Fasnia – El Escobonal – El Tablado hasta Güímar, y otro a las 05:50 horas desde La Sombrera – Fasnia – El Escobonal hasta Güímar.

Además, los viajeros dispondrán de la línea 121 (Candelaria – La Viuda – El Socorro – Polígono de Güímar – La Hidalga – Arafo – Estación de Güímar), que mantendrá sus horarios habituales.

Por otro lado, se habilitará una parada especial en El Socorro para las líneas 530 y 120, mientras que la parada 8094 El Socorro quedará fuera de servicio. Las paradas de las líneas 120 y 121 se mantendrán activas para la prestación de sus servicios habituales.

Desvíos programados

La línea 032 modificará su recorrido el día 7 de septiembre debido al corte de la avenida Obispo Pérez Cáceres. Para acceder y salir de la Estación de Güímar circulará por la TF-28, La Hidalga y la TF-281.

Por su parte, la línea 035, en su viaje de las 06:15 horas, se desviará desde la TF-28 por la TF-61, la TF-1 y la TF-281. A las 08:15 horas retomará el mismo recorrido.

Los viajeros pueden consultar toda la información en la página web de TITSA, a través del teléfono de información 922 531 300 o en las redes sociales de la compañía.