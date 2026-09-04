La nueva línea 464 conectará Icod de los Vinos y Costa Adeje por la TF-82 y la TF-1, con servicio diario y 500 plazas adicionales para facilitar los desplazamientos entre el norte y el sur de la isla

Tenerife contará a partir de este lunes, 7 de septiembre, con una nueva línea de TITSA que reforzará la conexión en transporte público entre Icod de los Vinos y Costa Adeje, ofreciendo una alternativa más directa para los desplazamientos entre el norte y el sur de la isla.

Tenerife refuerza la conexión en guagua entre Icod de los Vinos y Costa Adeje con una nueva línea más directa. Cabildo de Tenerife

La nueva ruta, la 464, complementará el servicio que actualmente presta la línea 460 y añadirá 500 plazas diarias. La guagua realizará el trayecto por la TF-82 hasta Santiago del Teide y, desde allí, continuará por la autopista TF-1 hasta la estación de Costa Adeje.

Una nueva alternativa para la movilidad entre el norte y el sur

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca que la incorporación de esta línea “es un paso más en el proceso de mejora y crecimiento continuo de nuestra red de transporte público”. Dávila recuerda que Tenerife cuenta este año con más de 160 millones de plazas de guagua, la mayor oferta de su historia, y señala que el objetivo pasa por seguir ampliando las alternativas para la ciudadanía.

Dávila señala que “si queremos transitar hacia un modelo de movilidad más sostenible, tenemos que hacer que el transporte público sea una alternativa cada vez más atractiva y eficaz”. Para ello, considera necesario seguir mejorando las conexiones, aumentar las frecuencias, crear nuevas líneas donde sean necesarias y ampliar la capacidad de la red ante una demanda que continúa creciendo.

Una respuesta a la demanda de los usuarios

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, explica que “con la puesta en marcha de la línea 464 damos una respuesta concreta a las necesidades de desplazamiento de muchos residentes, fundamentalmente trabajadores y trabajadoras que se mueven cada día en transporte público entre el norte y el sur”.

García apunta que “seguimos trabajando y escuchando a la ciudadanía para reforzar el transporte público allí donde sea necesario”. Añade, además, que la nueva línea responde precisamente a una demanda de los usuarios. El objetivo, señala, consiste en adaptar la oferta a las necesidades reales de movilidad y reforzar los puntos de la red donde existe una mayor demanda.

La línea 464 funcionará todos los días

La 464 operará de lunes a domingo, con un trayecto más directo y una frecuencia de dos horas. La nueva ruta complementará a la línea 460, que conecta Icod de los Vinos con El Tanque, Santiago del Teide, Tamaimo, Chío, Guía de Isora, Torviscas y Costa Adeje.

La línea 460 ha transportado a más de 240.500 usuarios desde enero, lo que representa un crecimiento del 4 % respecto al año anterior.

Más de 160 millones de plazas

La creación de la línea 464 se suma a las actuaciones impulsadas por el Cabildo para reforzar la capacidad del transporte público en Tenerife. TITSA dispone este año de una oferta superior a los 160 millones de plazas. Se trata de la cifra más alta de su historia, dentro del objetivo de ampliar las posibilidades de desplazamiento en guagua y favorecer una movilidad más sostenible.

En tres años de gestión, el Cabildo ha incrementado además la frecuencia del servicio de guaguas con 800 viajes más al día que en 2022. También ha incorporado 351 vehículos nuevos a la flota. Según los datos facilitados, estas actuaciones han permitido mejorar la eficiencia y reducir las emisiones de CO2 en más de un 7,6 %.