Salud Pública confirma la recuperación de los niveles óptimos de calidad del agua tras los análisis realizados en las zonas de baño

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha levantado este viernes la prohibición de baño en las zonas de Playa Grande y Charcón, en Puerto de la Cruz, después de confirmar que los nuevos análisis de agua presentan parámetros sanitarios favorables, según ha informado el Ayuntamiento.

Declaraciones: Leopoldo Afonso, alcalde de Puerto de la Cruz

La restricción al uso de estas zonas de baño se estableció de forma preventiva el pasado 3 de septiembre, después de que las muestras periódicas de control sanitario recogidas por la autoridad regional detectaran índices no favorables.

Los nuevos análisis confirman la recuperación de la calidad del agua

Salud Pública ha constatado la recuperación de los niveles óptimos de calidad del agua, unos resultados que coinciden con las analíticas encargadas de forma paralela por el Ayuntamiento.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ha explicado que el Ayuntamiento actuó con un criterio de máxima precaución para priorizar la seguridad de residentes y turistas desde el momento en que surgieron dudas sobre el estado de las aguas.