El cierre del primer día de Phe Festival es para Ibibio Sound Machine, en el escenario Heineken, a las 2:00

Este viernes llega al Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, la undécima edición de Tenerife Phe Festival 2026. Un festival en el que participarán una treintena de artistas en tres escenarios: Heineken, Deichmann y Ron Guajiro Phe Club. Tres escenarios por los que pasarán durante el fin de semana una treintena de artistas y grupos internacionales, nacionales y canarios.

Imagen cedida por Phe Festival

La primera jornada de Tenerife Phe Festival 2026 arrancará este viernes 4 de septiembre y contará con las actuaciones en los escenarios Heineken y Deichmann de: Xerach (17:45, Heineken), Arxx (18:30, Deichmann), Rufus T. Firefly (19:20, Heineken), Belice (20:25, Deichmann), Barry B (21:10, Heineken), Bodega (22:30, Deichmann), Fat Dog (23:35, Heineken), EZEZEZ (00:45, Deichmann) e Ibibio Sound Machine (2:00, Heineken).

Jornada del viernes

Además, durante mencionada jornada estarán en la cabina de Ron Guajiro Phe Club djs, selectores y productores como Just Beca & Candela (18:00), Isla Sonido (19:30), Mostany (21:30), Roman Flügel (23:30) y Phil Hartnoll (Orbital) dj set (1:30).

El cierre del primer día de Phe Festival es para Ibibio Sound Machine, en el escenario Heineken, a las 2:00. Un directo enérgico que invita al baile, con una sutil mezcla de afrofunk, elementos africanos y electrónicos de la época dorada del funk y el disco de África Occidental, el post-punk y el electro.

Artistas para el sábado

La jornada del sábado 5 articula su recorrido desde las 17:00 horas en el escenario Ron Guajiro Phe Club. En concreto, con una nueva entrega de Sun Dance Family Session. La apertura del escenario Heineken corre a cargo de Ona Mafalda a las 18:00 horas. Además, combina el rock alternativo con la sensibilidad pop contemporánea, al tiempo que Emma Play & Mr. Paradise (18:00h) inauguran el turno de cabina en el espacio clubbing.

A las 18:50 horas, el pop independiente local de Pequeña Alaska desembarca en el escenario Deichmann con su trabajo «Teoría Universal». En este caso, cede el paso a las 19:35 horas en el escenario Heineken a la versatilidad R&B de Choclock y sus composiciones «Magua con Miel» o «Dame Más Tiempo».

La actividad de baile continúa en la cabina con Bobby Bob a las 20:00 horas, antes de que el vigor de los escoceses Faeda retumbe a las 20:40 horas en el escenario Deichmann y El Chico & Jessy La Ley ocupen el Phe Club a las 21:00 horas. A las 21:30 horas, el escenario Heineken acoge la fusión latina de la argentina Natalia Doco y las canciones de su álbum «Hacha», mientras el área de clubbing recibe a las 22:00 horas el esperado dj set de Alexis Taylor, vocalista de Hot Chip. El escenario Deichmann completa su tramo de precierre a las 22:50 horas con el indie espacial de Good Franco, ganadores del certamen Sonora 2026.

Actuaciones durante el último día

El colofón del sábado reafirma el pulso del circuito estatal e internacional. Carlos Ares se presenta a las 23:35 horas en el escenario Heineken respaldado por los galardones de los Premios MIN y los temas de «Peregrino» y «La boca del lobo», coincidiendo con la entrada a los platos de Yung Prado a las 00:00 horas en el espacio Phe Club.

Entrada la madrugada, a las 00:55 horas, la melancolía sintética de los madrileños VVV [Trippin’ You] toma el escenario Deichmann con su compendio de post-punk y electrónicas oscuras. La edición concluye a las 02:00 horas con una doble cita simultánea: la ironía bailable del dúo de Bristol Getdown Services presentando su disco «Massive Champions» en el escenario Heineken y el cierre de La Brega a los mandos del escenario Ron Guajiro Phe Club, culminando la en el norte de Tenerife.