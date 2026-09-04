Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla, excomponentes de Nueva Línea, han conformado una banda llamada ‘Las Kuatro’

La primera gala en Europa de los Premios Juventud, celebrada en Marbella (Málaga) ayer, 3 de septiembre, ha dado lugar a uno de los momentos más ansiados de la noche en el que Quevedo, tras haber mostrado su apoyo de forma pública a las excomponentes de Nueva Línea cuando hicieron público su nuevo nombre (Las Kuatro), se subía al escenario junto a la nueva banda para cantar Al Golpito

Las excomponentes de Nueva Línea en la final del concurso de murgas. Imagen Sheila Bolívar.

Tras el adiós público de Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla de Nueva Línea, el pasado 7 de julio, ayer, 3 de septiembre, anunciaron a través de un post en sus redes sociales el inicio de una nueva etapa bajo el nombre Las Kuatro.

Relatan, en su publicación, que todo comenzó «en pleno aeropuerto y con las maletas llena de dudas». Añaden que «hoy no solo volvemos, venimos a dejar claro quiénes somos, porque cuando la conexión es real, nada ni nadie la rompe». Tras el esperado regreso, Quevedo no dudó en hacer público el apoyo que ha depositado en las artistas, compartiendo así el post en su historia de Instagram.

Quevedo en los Premios Juventud. EFE

Apoyo público de Quevedo

«Quevedo es como si ya formara parte de nuestra familia, es muy cercano y lo vemos como si fuera nuestro hermano mayor», explicaba Mayte en una entrevista junto al creador de contenido, Javi Hoyos. Por su parte, Sofía comentaba que lo llevan siempre en sus corazones y que se sienten agradecidas.

Tras la ruptura con la banda Nueva Línea, con la que se dieron a conocer como una de las agrupaciones más queridas y novedosas del panorama musical canario y «aún con miedo» comienzan una nueva etapa con la promesa de «no soltarnos nunca». Un nuevo inicio que vendrá cargado de oportunidades y con el que demuestran que el valor de la amistad y el paso del tiempo les ha dejado las «heridas curadas y el corazón lleno.