La medida entró en vigor a las 13:30 horas de este jueves ante las elevadas concentraciones de polvo en suspensión, especialmente en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por calima en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa a partir de las 13:30 horas de este jueves, 3 de septiembre.

Imagen de archivo. Europa Press

La decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Elevadas concentraciones de polvo en suspensión

La declaración afecta a Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, donde se registra la presencia de polvo en suspensión procedente de África. Las concentraciones de partículas alcanzan niveles elevados especialmente en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, aunque el polvo también ha llegado a Gran Canaria.

Durante las próximas horas existe la posibilidad de que se produzcan nuevos desarrollos convectivos sobre África, que podrían generar nuevas aportaciones de polvo hacia Canarias. Esta situación podría provocar un incremento de las concentraciones de partículas en suspensión y una reducción aún mayor de la visibilidad.

Riesgo para las personas con enfermedades respiratorias

El episodio de calima podría generar o agravar problemas de salud en personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias. Las autoridades mantendrán el seguimiento de la evolución del fenómeno y de los registros de calidad del aire.

El Gobierno de Canarias no descarta modificar el ámbito territorial de la prealerta en función de cómo evolucione el episodio durante las próximas horas.