El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado «perplejo» por el informe policial en el que se indica la activa participación en la entrada masiva de migrantes a Ceuta de la Gendarmería marroquí

Izado de la bandera de Ceuta en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Imagen Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha izado este miércoles en sus sedes de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria la bandera de Ceuta para enviar un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí, que está atravesando “una situación muy compleja”, ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.

Izar esta bandera en Canarias con motivo de la celebración del día de esta ciudad autónoma es para el Gobierno de las islas una señal de «tremenda empatía desde el pueblo canario con el pueblo ceutí por la crisis migratoria que están viviendo”.

En opinión del portavoz del Ejecutivo, hay que tener en cuenta “lo que tiene que estar sufriendo ahora mismo el pueblo, pero también las más de 140 víctimas que ha habido en medio de toda esta crisis migratoria”.

En su opinión, la situación de Ceuta reafirma lo ocurrido en Canarias y demuestra que “el Gobierno de España fracasa cuando trata de atender la política migratoria”.

«Fracaso con Canarias y fracaso con Ceuta»

“Ha fracasado con Canarias a lo largo de los últimos años y fracasa ahora con Ceuta. No es normal que con el tiempo que ha pasado todavía se siga en la situación en la que se encuentra el pueblo ceutí”, ha manifestado.

Ha considerado “muy importante” que pueda darse “una respuesta coordinada por parte del conjunto del Estado español” y ha criticado que el Gobierno central “no tiene una política migratoria que esté funcionando de manera coordinada”.

“Reacciona a golpe de emergencia, a golpe de crisis y, por desgracia, los territorios fronterizos, como es el caso de Canarias, el caso de Ceuta, de Melilla, o también frontera norte, como es el caso de País Vasco, tenemos mucha experiencia en este asunto”, ha indicado.

Cabello ha reclamado que en el Congreso de los Diputados pueda celebrarse “un debate a este respecto de cuál tiene que ser la política migratoria”, en el que los territorios fronterizos puedan participar, como es el caso de Canarias, “y se pueda dar una respuesta”.

“Pero la realidad es que, a día de hoy, el pueblo ceutí sigue estando solo, sigue sufriendo las consecuencias de la crisis migratoria”, ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que muchas comunidades autónomas y otros lugares que se están sumando a la ola de solidaridad con Ceuta “esconden la cabeza cuando se trata de apoyarlo en forma de dar respuesta, acogiendo y pudiendo solucionar la presión que se está viviendo ahora en el pueblo ceutí”.

La bandera de Ceuta junto a las banderas de España y Canarias. Imagen Gobierno de Canarias

Clavijo, perplejo por el informe de la Policía Nacional

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado “perplejo” por la aparición de un informe pericial elaborado en el ámbito del Ministerio del Interior que, según ha señalado, ya advertía de lo que iba a ocurrir durante el asalto a la frontera de Ceuta y ponía de manifiesto la “intencionalidad y colaboración” de la Gendarmería marroquí.

“Durante mucho tiempo se ha dicho que no había habido aviso, se ha intentado desviar la atención, y que ahora aparezca dentro del propio Ministerio de Interior un informe pericial que ya advertía de lo que iba a ocurrir y que ya, además, ponía de manifiesto la intencionalidad y colaboración de la Gendarmería marroquí en ese asalto”, ha señalado.

Clavijo ha respondido así al ser preguntado por los periodistas por el informe de la Policía, que adelanta «El Español», que advertía al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio y que apunta a la presunta intervención de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.

El presidente canario ha insistido en su sorpresa ante la existencia de este documento y ha afirmado que esta situación provoca una pérdida de confianza en las instituciones.

“Por lo tanto, perplejo porque, al final, obviamente, la confianza en las instituciones se pierde”, ha manifestado.

Confianza con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado

Clavijo ha señalado que desconoce “si se debe a una maniobra política”, aunque ha recalcado el compromiso del Gobierno de Canarias con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

“Desde luego, por lo menos, nosotros estamos seguros y comprometidos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sí manifiestan esa seriedad y ese rigor en su actuación”, ha afirmado.

Preguntado por la concentración convocada en apoyo al pueblo de Ceuta, Clavijo ha explicado que el Gobierno de Canarias no va a promover ninguna concentración, aunque ha señalado que quienes quieran acudir podrán hacerlo a título individual.

“No vamos a indicar ninguna concentración, pero es cierto que todas aquellas personas que libremente quieran acudir a esa concentración lo tendrán que hacer a título individual”, ha indicado.