El ministro Ángel Víctor Torres, mando único para la gestión de la crisis de Ceuta, también se mostró crítico con las manifestaciones organizadas por la FEMP se manera unilateral y sin consenso

Informa: Redacción Informativos RTVC

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ostenta el mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, ha asegurado que el Gobierno de España trabaja para que la ciudad autónoma de Ceuta pueda recuperar «cuanto antes» la normalidad. Según ha explicado, ese escenario pasa por el retorno a Marruecos de los migrantes que han accedido a la ciudad, salvo aquellos que, conforme a la legislación española, tengan derecho a permanecer en territorio nacional.

En una entrevista en el programa de Televisión Canaria ‘Buenos días, Canarias’, Torres ha advertido de que sería «falso» afirmar que el problema estará resuelto en los próximos días, ya que los procedimientos de devolución deberán realizarse conforme a la ley y mediante expedientes individualizados.

No obstante, ha garantizado que el Gobierno pretende «recortar todos los plazos» que se han manejado hasta ahora para agilizar la tramitación. El ministro ha señalado además que actualmente hay habilitadas unas 3.500 plazas para acoger a los migrantes y que el Ejecutivo prevé elevar esta capacidad hasta las 6.000.

El Gobierno pide el informe sobre la actuación de Marruecos

Torres también se ha referido a las informaciones publicadas por ‘El Español’ sobre una posible participación activa de la Gendarmería de Marruecos en la entrada masiva de personas en Ceuta.

El ministro ha explicado que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya ha solicitado al máximo responsable de la Policía Nacional el informe al que hacen referencia esas informaciones, con el objetivo de conocer «si se tiene, si se corresponde con lo publicado o hay partes de ese informe que no se hayan publicado».

Torres ha insistido en que un documento de estas características debería estar en manos del Gobierno, al afectar a la seguridad nacional. «No hay evidencias, informes que acrediten la participación del reino de Marruecos», ha señalado, antes de añadir que, si el informe existe y contiene pruebas sobre esa actuación, «se habrá hecho con el rigor pertinente» y el Ejecutivo debe conocerlo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también mando único para la gestión de la crisis en Ceuta. Imagen RTVC

Críticas a las movilizaciones convocadas por la FEMP

El ministro también se ha mostrado crítico con la orientación de las concentraciones convocadas esta tarde por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta y a sus ciudadanos.

Torres ha cuestionado que estas movilizaciones se hayan impulsado de forma unilateral y sin consenso y ha rechazado que puedan convertirse en un espacio de confrontación política. En este sentido, ha aludido a las declaraciones de Vox, que ha sostenido que las concentraciones están dirigidas contra el Gobierno de España.

No obstante, el ministro ha defendido el derecho de cualquier ciudadano a manifestarse y ha señalado que respeta incluso la decisión de miembros del PSOE que han anunciado su participación en las concentraciones pese a la posición adoptada por los órganos de dirección del partido.

A juicio de Torres, las movilizaciones tienen una «profunda orientación política» y persiguen el objetivo de hacer caer al Gobierno de España.

Torres reprocha al PP su posición sobre los menores de Ceuta

El ministro ha defendido además la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la crisis y ha recordado la modificación legal aprobada para permitir el traslado de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta al resto del territorio español.

Según Torres, cerca de 800 menores fueron trasladados entonces ante la «gran presión social» existente en la ciudad. El ministro ha reprochado al Partido Popular, incluido al PP de Canarias, que votara en contra de aquella medida.

«¿Por qué el PP le dio la espalda a Ceuta?», se ha preguntado Torres, quien ha defendido que aquella decisión fue «justa para los menores, justa para los territorios».

El ministro ha reivindicado igualmente la presencia del Gobierno central en Ceuta y ha defendido la actuación de Pedro Sánchez, al que ha definido como «el presidente que más veces ha estado en Ceuta». Torres ha asegurado que también él ha visitado la ciudad en numerosas ocasiones durante esta legislatura y ha destacado la presencia de otros ministros durante el mes de agosto.

En su opinión, el objetivo prioritario ahora debe ser recuperar la normalidad después de que «miles de personas pudieran regresar», mientras el Ejecutivo trabaja en la fase final de la gestión de la crisis.

El ‘Decreto Canarias’ llegará al Consejo de Ministros

Durante la entrevista, Torres también abordó diferentes asuntos relacionados con Canarias y destacó los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico.

Entre ellos se encuentra el denominado ‘Decreto Canarias’, cuya aprobación está prevista para el próximo martes en el Consejo de Ministros. El ministro ha explicado que la norma permitirá a Canarias utilizar más de 600 millones de euros de superávit, una reivindicación histórica del Gobierno autonómico.

El decreto incluirá además medidas para La Palma, especialmente dirigidas al sector primario, así como la bonificación del 60% del IRPF para la isla, según ha señalado Torres.

El ministro ha asegurado que ambos gobiernos han continuado trabajando durante el mes de agosto y que actualmente se están ultimando los últimos aspectos del decreto.

Canarias recibiría 1.300 millones más con el nuevo modelo de financiación

Torres también ha destacado el acuerdo alcanzado sobre el futuro modelo de financiación autonómica. Según ha avanzado, la propuesta que se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera supondría para Canarias unos 1.300 millones de euros adicionales al año.

Estos recursos, ha explicado, no estarían condicionados y permitirían reforzar ámbitos como el estado del bienestar, la vivienda, la educación y la sanidad.

El ministro ha considerado que se trata de una decisión «relevante» después de años de bloqueo y ha celebrado el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Canarias, aunque ha advertido de que su aprobación inicial no será suficiente y que todavía será necesario completar el proceso.

Por último, Torres ha puesto en valor los avances en las negociaciones sobre la cogestión de los aeropuertos canarios entre el Estado y el Gobierno autonómico, un asunto que podría avanzar en las próximas reuniones previstas entre ambas administraciones.