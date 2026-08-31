El ‘Decreto Canarias’ llegará al Consejo de Ministros el 8 de septiembre

El portavoz del Gobierno de Canarias ha adelantado los aspectos fundamentales que recoge el denominado «Decreto Canarias», entre ellos las ayudas para La Palma y el uso del superávit

Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno

El ‘Decreto Canarias’ será abordado por el Consejo de Ministros el próximo 8 de septiembre, según ha anunciado este lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno autonómico.

Cabello ha detallado que el decreto incluye una bonificación del 60 % del IRPF para los residentes de La Palma, una medida destinada a aliviar la situación económica de los ciudadanos afectados por las consecuencias de la erupción volcánica.

El texto contempla además una transferencia de 100 millones de euros para La Palma, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los palmeros y avanzar en la recuperación de la isla tras la erupción.

Entre las medidas previstas figura también la posibilidad de que Canarias pueda utilizar su superávit para financiar políticas consideradas prioritarias para la comunidad autónoma. En este apartado se incluyen áreas como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.

El anuncio supone un nuevo paso en la tramitación del denominado ‘Decreto Canarias’, que el Ejecutivo autonómico considera clave para atender distintas necesidades económicas y sociales del archipiélago.

(Habrá ampliación)