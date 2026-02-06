El presidente de Canarias tiene como objetivo mejorar el Decreto Canarias que finalmente se pondrá sobre la mesa del Gobierno de España

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido este viernes a cabildos y ayuntamientos su apuesta por colaborar con el Gobierno en la negociación con el Estado del Decreto Canarias. “Seguiremos mejorando el documento”, garantizó el titular del Gobierno tras recalcar la importancia de que los representantes de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) hayan anunciado su voluntad de enriquecer con aportaciones el texto que finalmente se pondrá sobre la mesa del Gobierno de España.

Clavijo consideró vital que esta negociación con Madrid se afronte con unidad. “El Decreto Canarias no va contra nadie, va a favor de los canarios, a favor de los municipios, a favor de los cabildos, del Gobierno y de toda Canarias”, explicó el presidente tras recordar que se busca blindar con la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley “derechos que son de todos los canarios para que estén en un plano de igualdad con un ciudadano del territorio continental”.

“Se busca mejorar la calidad del empleo y la renta disponible de las familias, consolidar los recursos para que ayuntamientos, cabildos y gobiernos podamos ayudar a los más vulnerables y a revertir los datos de cronificación de la pobreza, garantizar los fondos necesarios para nuestras infraestructuras y también consolidar las ayudas al transporte”, explicó el jefe del Gobierno autonómico. A su juicio, la aprobación del Decreto Canarias daría “tranquilidad al archipiélago en un contexto nacional e internacional de inestabilidad”, porque “garantizaría derechos” reconocidos en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y el presupuesto estatal de 2023.

50 medidas propuestas en el Decreto Canarias

Fernando Clavijo, según informa un comunicado, destacó que la propuesta de Decreto Canarias elaborada por los servicios jurídicos y técnicos de la comunidad autónoma incluye más de 50 medidas de las que algunas inciden de forma directa en los recursos que tendrán las corporaciones locales del archipiélago para afrontar sus competencias.

Entre ellas, Fernando Clavijo consideró relevante que el documento que se negociará con el Estado persiga blindar la participación de los cabildos y ayuntamientos de las islas en los tributos del Estado durante 2026 y 2027 con los mismos recursos financieros que en los presupuestos de 2023 que se encuentran prorrogados.

Subrayó también la importancia de que el decreto ley que se propone aprobar en Consejo de Ministros garantice la gratuidad de las guaguas hasta 2027 con una aportación anual de 160 millones por parte del Gobierno español, reduciendo el coste de esta medida que asumen desde su implantación el Ejecutivo autonómico y los cabildos.

Asimismo, el texto de Decreto Canarias que el próximo lunes aprobará el Consejo de Gobierno reclama la firma de un convenio con el Estado que garantice financiación para los trenes en Gran Canaria y Tenerife, recursos que serán imprescindibles para avanzar en estos proyectos claves para la mejora de la conectividad terrestre en las islas capitalinas. La propuesta que este viernes han conocido la Fecai y la Fecam contempla además la aportación estatal de fondos para para afrontar emergencias declaradas en las islas como la energética y la hídrica.

Recursos para todas las islas

Tras el encuentro, Lola García, presidenta actual de la Fecai y titular del Cabildo de Fuerteventura, destacó la importancia de conseguir “blindar” con la aprobación de un real decreto en Consejo de Ministros “demandas históricas que los canarios necesitamos para tener una mejor calidad de vida” permitiendo a las islas “avanzar en vivienda, atención a las personas vulnerables y el transporte, entre muchos otros”. “Es importante defender con unidad este Decreto Canarias, pero también que las medidas atiendan a la realidad de cada ayuntamiento y cada isla”, afirmó García tras anunciar que el próximo lunes la Fecai se reunirá para debatir y aprobar sus aportaciones al texto del Gobierno.

La presidenta de la Fecam, Mari Brito, indicó por su parte que la voluntad de la organización que agrupa a los ayuntamientos es siempre de escucha activa. Anunció que la Federación estudiará el documento propuesto por el Gobierno y realizará aportaciones que enriquezcan el mismo en defensa del municipalismo canario. Brito subrayó que la Fecam reivindica “los recursos necesarios para que los ayuntamientos canarios podamos ejecutar las políticas públicas que tenemos encomendadas y dar los mejores servicios a nuestros vecinos y vecinas”.

Reconstrucción de La Palma

Durante el encuentro con la Fecai y la Fecam, el presidente informó asimismo a los representantes de los siete cabildos y de los ayuntamientos canarios sobre el importante paquete de reclamaciones al Estado para financiar la reconstrucción de La Palma que contiene la propuesta de Decreto Canarias: garantizar la deducción del 60% del IRPF para residentes en 2026, 2027 y 2028; continuidad hasta 2027 del Plan Especial de Empleo den 30 millones de euros anuales hasta 2027; y 100 millones de euros para el Plan de Recuperación en 2026, 2027 y 2028, además de la entrega a Canarias de los 100 millones de euros que adelantó en 2025. También se pide al Gobierno central que exonere al Cabildo Insular de La Palma y a los Ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte del cumplimiento de las reglas fiscales.

Otras propuestas

La propuesta del Gobierno defiende asimismo una bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. También la deducción del 60% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los residentes en las tres islas verdes.

Fernando Clavijo también consideró especialmente relevante para las islas orientales que una disposición adicional del Decreto Canarias tenga como objetivo que el Estado financier el 50% de las obras para mejorar el transporte terrestre en Lanzarote y Fuerteventura, recursos que se sumarían a los del Convenio de Carreteras.