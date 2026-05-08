El ejemplar de espátula fue rescatado en marzo con una fractura en el ala y ha sido rehabilitado en el Centro de Recuperación de Fauna de Tafira

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria ha liberado este viernes en la Charca de Maspalomas a una espátula común (Platalea leucorodia). Fue rescatada el pasado mes de marzo por un ciudadano en Santa Lucía de Tirajana.

El ave presentaba una fractura en el ala y fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira.

El ejemplar ingresó el 2 de marzo y fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para estabilizar la fractura.

Liberan en la Charca de Maspalomas una espátula común recuperada. RTVC

La suelta se realizó con más fauna recuperada

Tras varias semanas de cuidados y seguimiento veterinario, fue recuperando progresivamente su movilidad, peso y capacidad de vuelo hasta alcanzar su recuperación completa.

La suelta se ha realizado junto a otros ejemplares de fauna recuperada, como dos tarros canelos y una garcilla. Un acto en el que se ha destacado la labor del centro de recuperación y la importancia ecológica de la Charca de Maspalomas como humedal clave para aves migratorias.