El ejemplar de espátula fue rescatado en marzo con una fractura en el ala y ha sido rehabilitado en el Centro de Recuperación de Fauna de Tafira
La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria ha liberado este viernes en la Charca de Maspalomas a una espátula común (Platalea leucorodia). Fue rescatada el pasado mes de marzo por un ciudadano en Santa Lucía de Tirajana.
El ave presentaba una fractura en el ala y fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira.
El ejemplar ingresó el 2 de marzo y fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para estabilizar la fractura.
La suelta se realizó con más fauna recuperada
Tras varias semanas de cuidados y seguimiento veterinario, fue recuperando progresivamente su movilidad, peso y capacidad de vuelo hasta alcanzar su recuperación completa.
La suelta se ha realizado junto a otros ejemplares de fauna recuperada, como dos tarros canelos y una garcilla. Un acto en el que se ha destacado la labor del centro de recuperación y la importancia ecológica de la Charca de Maspalomas como humedal clave para aves migratorias.