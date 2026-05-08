El Terrero Municipal de Antigua acoge este duelo entre el CL Unión Antigua y el CL Campitos del grupo A en la undécima jornada del Torneo Disa Gobierno de Canarias de Primera Categoría

Duelo estelar este viernes, 8 de mayo, en la undécima jornada del grupo “A” del Torneo Disa Gobierno de Canarias de Primera Categoría de lucha canaria entre el líder Unión Antigua y el tercer clasificado, el CL Campitos de Santa Cruz de Tenerife.

Desde el Terrero Municipal de Antigua, Fuerteventura, a partir de las 20:30, llega el enfrentamiento más esperado de la jornada con dos conjuntos históricos. El CL Unión Antigua (líder en solitario) tiene como máximo exponente al puntal “A” palmero Pedro Hernández.

Por su parte, el CL Campitos llega a este enfrentamiento como tercero de la tabla y como puntal “A” con una leyenda de los terreros como es el vallero Marcos Ledesma.

Se trata del duelo en plena lucha por meterse en los puestos de cuartos de final de la máxima categoría de la lucha canaria.

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