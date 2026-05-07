Borja Rodríguez: la joven promesa del ciclismo canario

Con solo 16 años, el ciclista gomero Borja Rodríguez se posiciona como una de las figuras emergentes del deporte en Canarias

El asfalto de La Gomera no solo es escenario de rutas turísticas, es el campo de entrenamiento donde se forja el carácter de Borja Rodríguez. Lo que comenzó como un juego a los tres años, cuando su padre le ataba los zapatos a los pedales para que aprendiera a rodar, se ha convertido hoy en una carrera meteórica que ya cosecha títulos autonómicos y mira con ambición hacia la Península.

Un ascenso forjado en el sacrificio

El camino de Borja no ha sido sencillo. El salto cualitativo llegó en 2024 de la mano del Club Ciclista Alfobeo, donde compitió con ciclistas que le doblaban la edad. Sin embargo, su ambición por crecer le llevó en mayo de 2025 a fichar por el Club Ciclista CL, una plataforma que le ha permitido dar el salto a pruebas de nivel cadete en territorio nacional.

Los resultados no tardaron en llegar: campeón de Canarias y líder en La Palma en la cronoescalada de «la Isla Bonita», apenas un día después de su triunfo regional

«Al fin y al cabo es una recompensa de todo el trabajo que hay detrás», afirma Borja, quien no olvida el papel fundamental de su familia en este proceso

El deporte como refugio ante la pérdida

Detrás de los éxitos deportivos se esconde una historia de resiliencia personal. A principios de 2025, el joven sufrió la pérdida de su abuelo, un «palo duro» según ha dicho, que puso a prueba su fortaleza mental. En esos momentos de oscuridad, la bicicleta se convirtió en su terapia.

«El deporte me ha ayudado muchísimo. Me transmite una paz y una tranquilidad que no puedo explicar», confiesa el ciclista, subrayando cómo la disciplina deportiva le ayudó a «remar» en la situación más difícil de su vida.

El reto de la insularidad

Ser deportista en Canarias conlleva obstáculos añadidos. Borja es consciente de que la doble insularidad y la distancia con los grandes núcleos de competición nacional complican el camino. Sin embargo, su filosofía es clara: la constancia y el apoyo familiar son las herramientas para romper las barreras geográficas.

Con apenas 16 años, Borja Rodríguez no solo pedalea por trofeos; pedalea para demostrar que, desde una isla como La Gomera, «si lo sueñas fuerte, lo consigues».

Hijos del volcán

Se acerca el Día de Canarias, el próximo 30 de mayo, y durante todo este mes en Radio Televisión Canaria estamos de celebración. Contagiados por el buen momento que atraviesa la música urbana en las islas, con Quevedo como referente indiscutible, queremos dar voz a su generación. Comenzamos una serie en la que cada día daremos protagonismo a esos Hijos de los Volcanes que proyectan su trabajo y su creatividad con orgullo de identidad canaria en todas las áreas.

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