El hijo del legendario ‘Pollito de la Frontera’ forja su propio camino entre las aulas universitarias y el sueño de ser puntal en su tierra

Los terreros de lucha para Francisco Pérez Cejas son hogar. Entrar en ellos es un viaje por los recuerdos familiares y, al mismo tiempo, entender un proyecto de vida que mira al futuro sin olvidar sus raíces. Francisco Pérez Cejas, joven promesa de la lucha canaria, tiene claro que su camino en el deporte vernáculo debe ir de la mano de una sólida formación académica.

Con la humildad de quien conoce el peso de su apellido, es hijo del mítico ‘Pollito de la Frontera‘, Francisco compagina actualmente sus estudios con la exigencia del terrero. «La idea es intentar sacar la carrera y ya pues trabajar y poder combinar el trabajo de… me gustaría ser profesor de educación física con la lucha», afirma con determinación. Su objetivo profesional está ligado a la docencia, una labor que desea unir a su pasión por la lucha.

En el ámbito deportivo, su visión trasciende la competición individual. Fran sueña con seguir vinculado a la lucha en el futuro, enseñándola o fomentándola en los colegios. Es consciente de la dificultad que entraña este deporte. «Es complicado porque la lucha te quita mucho tiempo, tienes que prepararte, mucho sacrificio; pero sí es verdad que eso es algo que no dura para toda la vida y tienes que tener algo detrás», ha contado a los Servicios Informativos de Televisión Canaria.

Su padre, su referente

Su mente, corazón y conocimiento están ligados a la historia familiar. Fran, como se le conoce, se inició en este deporte desde muy pequeño. Para él, su padre es mucho más que un exluchador: «Para mí lo es todo, un referente en la vida. Yo creo que en lo que menos me ha aconsejado es en el deporte, por decirlo así, sino prácticamente me ha dado consejos sobre la vida, me ha formado como la persona que soy hoy en día».

Hoy, su concepto de identidad y su sentir como herreño y canario están unidos indisolublemente al deporte de de la lucha canaria. «Solo practicando el deporte que practico, Lucha Canaria, que es lo nuestro, ya hago bastante; pero si hago algo, me gustaría poder practicarlo aquí, en El Hierro».

«Ojalá poder ser un referente para los niños que vienen creciendo hoy en día, no solo en lo deportivo, sino que me vean también como una buena persona, sobre todo, y alguien que intenta ayudar por lo nuestro», concluye la joven promesa mientras contempla el terrero que guarda su pasado y proyecta su futuro.

Te puede interesar: