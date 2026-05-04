El Cabildo reconoce la labor de los profesionales que protegen el medio natural frente a la amenaza de los grandes incendios

La isla celebra el Día del Bombero Forestal para destacar a estos profesionales esenciales. El Cabildo de Gran Canaria reconoce hoy a diversos agentes por su compromiso con la prevención. Los actos incluyen formación para escolares y demostraciones prácticas con equipos de extinción especializados.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Cabildo insular celebra hoy una jornada dedicada a los combatientes del fuego en el medio rural. Esta ceremonia pone en valor el esfuerzo diario de bomberos y servicios de emergencia regionales. Varias entidades exteriores también reciben distinciones por su labor constante en la protección del monte.

Desafíos ante el cambio climático

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destaca la influencia del cambio climático en la seguridad de nuestros montes. El presidente insular advierte sobre la llegada de incendios forestales mucho más serios. También señala que las precipitaciones intensas afectarán de manera recurrente a toda la geografía canaria.

La institución insular marca unas prioridades muy claras durante las situaciones de emergencia. Primero atienden siempre a las personas, las mascotas y la seguridad de las viviendas particulares. Esta jerarquía de actuación guía todos los planes de protección civil ante un fuego activo.

El personal técnico subraya la importancia de mantener la calma en los momentos críticos. Los servicios de emergencia trabajan bajo protocolos estrictos para salvar vidas y bienes materiales. Por este motivo, la coordinación entre cuerpos resulta fundamental para el éxito de los operativos.

Educación para la autoprotección

La formación temprana constituye la mejor herramienta para evitar catástrofes en la naturaleza. Los estudiantes del CEIP Arucas aprenden hoy pautas esenciales sobre cómo actuar ante el fuego. Las lecciones cubren las fases previas, el desarrollo del incendio y los pasos posteriores.

Los pequeños alumnos comprenden rápidamente que muchos bosques pueden arder y generar situaciones peligrosas. Ellos mismos recomiendan limpiar la vegetación cercana a las casas para evitar las llamas. El contacto directo con los equipos facilita que los niños interioricen estos mensajes vitales.

Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, agradece profundamente el trabajo diario que realizan los equipos de los Presac. El alcalde de Arucas recuerda la dureza de los incendios forestales sufridos en el año 2019. Además, reconoce que su municipio linda con zonas forestales muy complicadas para la extinción.