Tres personas resultan ilesas tras volcar su coche en Ingenio

El accidente ocurrió de madrugada en la GC-1 y movilizó a bomberos, servicios sanitarios y Guardia Civil durante algo más de una hora

Aparatoso accidente de tráfico esta madrugada el municipio grancanario de Ingenio. Un vehículo se precipitó y volcó en el carril de incorporación hacia El Carrizal, concretamente a la altura de la autopista GC-1 en sentido sur. A pesar del impacto, el suceso se saldó sin heridos de consideración.

Tres personas resultan ilesas tras volcar su coche en Gran Canaria | Bomberos de Gran Canaria

Salida del vehículo por su propio pie

Tras recibir el aviso de emergencia, los equipos de rescate se desplazaron rápidamente hasta el punto del siniestro. Al llegar al lugar, los operarios comprobaron el estado de los ocupantes, ya que las tres personas accidentadas habían salido del vehículo por sus propios medios, lo que evitó maniobras complejas de excarcelación.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a los tres afectados de inmediato. Tras una primera valoración en la misma carretera, los sanitarios confirmaron que las víctimas no presentaban heridas de gravedad, quedando todo en un susto mayúsculo y daños materiales.

Dispositivo de seguridad y control de riesgos

Dada la posición en la que quedó el coche, los Bomberos del Consorcio de Emergencias realizaron un control de riesgos exhaustivo para asegurar la zona. Los efectivos desconectaron las baterías y vigilaron posibles fugas de combustible para evitar incendios o peligros añadidos a los conductores que circulaban por la vía a esa hora.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizaron las actuaciones y diligencias pertinentes para esclarecer las causas del vuelco. El operativo contó también con el apoyo del personal de Conservación de Carreteras, que trabajó en la limpieza de la calzada para restablecer la seguridad en el carril afectado.

La intervención de los servicios de emergencia comenzó tras ser activados a las 04:00 h, en un momento de escasa visibilidad. Los equipos trabajaron de forma coordinada hasta que dieron por finalizado el servicio a las 05:05 h, una vez que retiraron el vehículo y aseguraron el perímetro de la GC-1.