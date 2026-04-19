InicioNoticiasMedio Ambiente

‘La Volada’, el primer Festival de las Aves que se celebra en Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

‘La Volada’ es otro intento por hacer entender el valor y fragilidad de los espacios naturales

‘La Volada’ así se ha denominado al primer Festival de las Aves de Gran Canaria que se ha celebrado este viernes y sábado en la isla.

Más allá de un lugar de encuentro para curiosos, aficionados y profesionales del mundo de las aves y amantes de la naturaleza, ‘La Volada’ es otro intento por hacer entender el valor y fragilidad de los espacios naturales. Así como, compartir conocimiento, pasiones y orgullo por la biodiversidad que nos envuelve.

Imagen archivo RTVC.

Una iniciativa que ha contado a lo largo de dos días con diversos talleres, rutas para la observación de aves, charlas sobre avifauna macaronésica, documentales o fotografía de naturaleza. Además, los fondos recaudados irán destinados a un proyecto de conservación.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Más de sesenta pequeños luchadores y luchadoras se reúnen en el Torneo Antonio Cano

El Open Foncal 3.0 de pádel alcanza las finales tras una intensa jornada

Se celebra el Primer Encuentro de Profesionales de los Medios de Comunicación de La Palma

Este lunes arranca la Ruta del Libro de La Laguna

Reventón El Paso 2027, sede del Campeonato de España de Ultra Distancia