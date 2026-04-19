‘La Volada’ es otro intento por hacer entender el valor y fragilidad de los espacios naturales

‘La Volada’ así se ha denominado al primer Festival de las Aves de Gran Canaria que se ha celebrado este viernes y sábado en la isla.

Más allá de un lugar de encuentro para curiosos, aficionados y profesionales del mundo de las aves y amantes de la naturaleza, ‘La Volada’ es otro intento por hacer entender el valor y fragilidad de los espacios naturales. Así como, compartir conocimiento, pasiones y orgullo por la biodiversidad que nos envuelve.

Imagen archivo RTVC.

Una iniciativa que ha contado a lo largo de dos días con diversos talleres, rutas para la observación de aves, charlas sobre avifauna macaronésica, documentales o fotografía de naturaleza. Además, los fondos recaudados irán destinados a un proyecto de conservación.