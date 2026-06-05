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Santa Cruz de Tenerife celebra este domingo la Fiesta de la Bicicleta con cortes de tráfico

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Varias avenidas de la capital tinerfeña permanecerán cerradas de forma temporal por la Fiesta de la Bicicleta que reunirá a cientos de participantes

Santa Cruz de Tenerife celebra este domingo la Fiesta de la Bicicleta con cortes de tráfico
Santa Cruz de Tenerife celebra este domingo la Fiesta de la Bicicleta con cortes de tráfico

Santa Cruz de Tenerife acogerá este domingo, 7 de junio, una nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta, una actividad deportiva y familiar que recorrerá distintas calles de la capital y que implicará cortes temporales de tráfico durante la jornada.

El recorrido discurrirá por principales vías como la avenida de Madrid, avenida Bélgica, avenida de San Sebastián, avenida La Salle y la avenida Francisco La Roche, entre otras.

Cortes de forma escalonada

El Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de tráfico con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y minimizar el impacto en la circulación.

Los cortes comenzarán de forma escalonada desde las 7:00 horas en la avenida de Madrid y desde las 9:00 horas en la avenida Francisco La Roche, mientras que el resto del recorrido sufrirá restricciones progresivas a partir de las 10:00 horas, reabriéndose las vías conforme avance la actividad.

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