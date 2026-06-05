Varias avenidas de la capital tinerfeña permanecerán cerradas de forma temporal por la Fiesta de la Bicicleta que reunirá a cientos de participantes

Santa Cruz de Tenerife celebra este domingo la Fiesta de la Bicicleta con cortes de tráfico

Santa Cruz de Tenerife acogerá este domingo, 7 de junio, una nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta, una actividad deportiva y familiar que recorrerá distintas calles de la capital y que implicará cortes temporales de tráfico durante la jornada.

El recorrido discurrirá por principales vías como la avenida de Madrid, avenida Bélgica, avenida de San Sebastián, avenida La Salle y la avenida Francisco La Roche, entre otras.

Cortes de forma escalonada

El Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de tráfico con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y minimizar el impacto en la circulación.

Los cortes comenzarán de forma escalonada desde las 7:00 horas en la avenida de Madrid y desde las 9:00 horas en la avenida Francisco La Roche, mientras que el resto del recorrido sufrirá restricciones progresivas a partir de las 10:00 horas, reabriéndose las vías conforme avance la actividad.