Las obras de emergencia, con una inversión de 13,4 millones, avanzan a buen ritmo para recuperar las carreteras tras los daños de Therese en marzo

El Cabildo de Gran Canaria trabaja para reabrir durante el verano las seis carreteras que aún permanecen cortadas o con restricciones tras los efectos de la borrasca Therese, que azotó la isla en marzo y provocó graves daños en la red viaria insular.

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, explicó que se están ejecutando 18 obras de emergencia de forma simultánea, con una inversión total de 13,4 millones de euros, para restablecer la normalidad en 22 carreteras afectadas.

El Cabildo de Gran Canaria prevé reabrir en verano las seis carreteras aún cortadas por la borrasca Therese. Cabildo de Gran Canaria

Tejeda es una de las zonas más afectadas

Según detalló, en el primer mes de trabajos ya se certificaron más de dos millones de euros en actuaciones, especialmente en zonas como Tejeda, una de las más perjudicadas.

Actualmente, seis vías siguen cerradas, aunque ninguna población permanece aislada. El Cabildo prevé abrir primero el acceso a Tirma en las próximas semanas, seguido de otras carreteras como Risco Blanco o Ariñez en verano, mientras que las más complejas, como la vía de Temisas, quedarían para septiembre debido a la magnitud de los daños.