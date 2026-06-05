El Heidelberg Volkswagen oficializa el regreso de Dayana Segovia, su cuarto fichaje para la temporada 2026/27

La colombiana Dayana Segovia regresa al Heidelberg Volkswagen / Heidelberg Volkswagen

El Heidelberg Volkswagen ha oficializado este viernes el regreso de la opuesta colombiana Dayana Segovia, que se convierte en el cuarto fichaje de cara a la temporada 2026/2027 tras las llegadas de Ale del Burgo, Louise Sansó y María Pérez.

La jugadora cafetera regresa al Pabellón Miguel Solaesa, con contrato hasta 2028, para «garantizar una fuente inagotable de puntos y su ética de trabajo» a un club al que ayudó a conseguir el título de Liga Iberdrola en la temporada 2024/2025.

Su trayectoria profesional

Dayana Segovia empezó su carrera profesional en el Liga Bolivarense de Voleibol de su país natal, antes de dar el salto al Boca Juniors argentino, donde demostró un «alto potencial» que le permitió dar el salto al voleibol europeo de la mano del LP Kangasala de la liga finlandesa.

Dos etapas en el Rote Raben Vilsbiburg y un paso por el São Cristóvão/São Caetano brasileño y por el Béziers Volley francés antecedieron su llegada a España de la mano del Tenerife Libby’s La Laguna, equipo en el que se convirtió en una de las referencias anotadoras de la Liga Iberdrola.

«Con el fichaje de la opuesta colombiana, el Heidelberg Volkswagen sigue dando forma al proyecto de la campaña 2026/2027 con la ambición y la ilusión de crear un equipo competitivo y continuar la línea ascendente de los últimos años y luchar al máximo nivel«, han resaltado desde el club en un comunicado.

Heidelberg renueva la plantilla

Segovia es el cuarto fichaje de la temporada del Heidelberg Volkswagen tras las incorporaciones de María Pérez, Ale del Burgo y Louise Sansó.

En el apartado de salidas, figuran las marchas ya comunicadas de Sofía Tummino, Cara McKenzie, Anlène van der Meer, Patricia Aranda y la capitana Lola Hernández, que, tras 12 años en el club, ha puesto rumbo al Charleroi belga.