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Fallece un motorista tras salirse de la TF-1 en Adeje

RTVC / Europa PRESS
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Personal del SUC realizó las técnicas avanzadas de reanimación a la víctima, que presentaba múltiples traumatismos

Un motorista de 62 años ha fallecido este sábado tras salirse de la calzada en la TF-1 a la altura del municipio de Adeje.

Imagen archivo RTVC.

Accidente de moto

Los hechos han sucedido poco antes de las 14.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la salida de vía de una moto en el kilómetro 78 y cuyo conductor se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Con teleasistencia del SUC, un bombero fuera de servicio inició las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar al afectado. Por tanto, a su llegada al lugar, el personal del SUC continuó con técnicas avanzadas de reanimación a la víctima, que presentaba múltiples traumatismos, sin lograr revertir la situación, por lo que confirmó su fallecimiento.

Efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron las diligencias y personal de Carreteras señalizó el accidente y despejó la vía.

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