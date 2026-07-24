El vehículo se salió de la vía y chocó contra una muro en la Avenida Claudio Delgado Díaz de San Miguel de Abona

Tres heridos, uno grave, al chocar un coche contra un muro en San Miguel, en Tenerife.

Tres hombres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, al colisionar el coche en el que viajaban contra un muro en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona. Así lo ha informado este viernes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El accidente ocurrió sobre las 20:35 horas de ayer en la avenida Claudio Delgado Díaz, donde el vehículo se salió de la vía y chocó contra un muro.

El herido de mayor gravedad es un hombre de 25 años que sufrió un traumatismo en una rodilla. Fue evacuado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Hospitén Sur.

Los otros dos ocupantes, de 25 y 24 años, presentaban un traumatismo en la rodilla y un traumatismo abdominal, respectivamente, ambos de carácter moderado. Se los trasladó al Hospital Universitario Hospitén Sur y al Hospital del Sur.

Los bomberos aseguraron el vehículo y liberaron a uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el habitáculo. El personal del SUC y de Atención Primaria asistió a los heridos. La Guardia Civil instruyó el atestado del accidente.