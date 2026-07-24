Investigan estos incendios que ocurrieron en zonas como Somosierra y la Avenida Manuel Hermoso Rojas de Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Imagen @PoliciaLocalSC

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife investiga una serie de incendios registrados durante la pasada noche en distintos puntos del municipio que dejaron al menos 14 contenedores calcinados, seis vehículos dañados, tres de ellos prácticamente quemados, y cuatro palmeras afectadas por las llamas.

Según ha informado la Policía Local, los agentes intervinieron en todos los incidentes con el apoyo del Consorcio de Bomberos de Tenerife y dieron cuenta de los hechos a la Policía Nacional debido a los daños ocasionados.

Las fuerzas de seguridad recaban ahora datos para tratar de determinar la autoría de los incendios.

El suceso más grave ocurrió en la calle Sansón y Barrios, en el barrio de Somosierra, donde poco antes de las 23:00 horas comenzó un incendio que afectó a ocho contenedores, alcanzó a seis vehículos estacionados, tres de ellos con daños muy importantes, y calcinó una palmera.

Posteriormente se registraron nuevos incendios de contenedores en la Avenida Manuel Hermoso Rojas y en las calles Alcalde José Emilio García Gómez, Panamá y Celia Cruz, donde ardieron otros seis contenedores y resultaron afectadas tres palmeras.