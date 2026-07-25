Solo en Gironda, el departamento más grande de la Francia metropolitana, han sido evacuadas 167.000 personas

Los incendios que están arrasando el suroeste de Francia, en particular el de la región de Gironda, han provocado ya la evacuación de más de 200.000 personas. Además, han destruido casi 98.000 hectáreas.

Imagen cedida por EuropaPress.

Se trata de un récord según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, quien ha prometido nuevas movilizaciones del Ejército en las próximas horas mientras el país entero se resiente.

Solo en Gironda, el departamento más grande de la Francia metropolitana, han sido evacuadas 167.000 personas. En concreto, una tercera parte de ellas esta pasada noche.

Por tanto, las llamas de Gironda han arrasado 40.000 hectáreas y el pronóstico de las próximas horas todavía está en el aire.

Bomberos y militares movilizados

Sin embargo, esta tregua ha permitido a los bomberos y militares movilizados combatir el frente de las llamas. De momento hay 500 desplegados.

Otros tantos llegarán en las próximas horas y ya se ha activado un protocolo adicional que permitirá el despliegue de otros 500 más.

Cabe recordar que al menos 54 bomberos han tenido que recibir atención médica y nueve de ellos han sido evacuados.

Por su parte, el primer ministro, Sébastien Lecornu, ha convocado a a última hora de la tarde del sábado una nueva célula de crisis interministerial en relación con los incendios forestales.

Incendios forestales

Mientras, la organización del Tour ha anunciado que la última etapa del Tour de Francia del domingo se ha acortado a 89 kilómetros y se limitará a París porque se necesitan servicios de emergencia para hacer frente a los incendios forestales en el país.