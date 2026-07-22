Los menores de 15 años no podrán abrir cuentas y las plataformas deberán comprobar la edad del usuario

Francia se convertirá en el primer país de Europa en prohibir a los menores de 15 años el acceso a las redes sociales. La medida abre el interrogante de si una prohibición evitará realmente que los adolescentes falseen sus datos.

Con esta medida, el país sigue los pasos de Australia, que el 10 de diciembre de 2025 vetó el acceso de los menores de las redes. Esta se considera como una de las más estrictas del mundo.

El Parlamento francés aprobó esta ley que se estima entre en vigor cuando comience el curso escolar. En total, hubieron 279 votos a favor y 81 en contra.

España también ha planteado elevar hasta los 16 años la edad mínima / RTVC

El texto de la ley recoge, además, que los menores de 15 años si podrán acceder a las enciclopedias en línea, plataformas de desarrollo o proyectos educativos de código abierto.

Centros Escolares

La prohibición de los teléfonos móviles también se extiende a los institutos. Ya que anteriormente la normativa vigente solo se aplicaba en los centros de primaria y de secundaria.

Siguiendo el ejemplo de la legislación australiana aprobada en 2025, las plataformas serían las responsables de implantar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.