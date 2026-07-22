El presidente de Plus Ultra vincula al empresario con el expresidente, ambos buscaban asegurar el rescate con dinero público de la compañía

El presidente de Plus Ultra revela en un escrito el papel clave del empresario Manuel Arón Fajardo. Este lanzaroteño contactó presuntamente con José Luis Rodríguez Zapatero para lograr fondos del gobierno. El objetivo final de esta maniobra consistía en asegurar un rescate millonario para la aerolínea.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un informe de 56 páginas expone ahora nuevos detalles sobre esta trama empresarial. El juez Calama investiga los movimientos exactos para conseguir el dinero público.

Influencia para el rescate

Julio Martínez Sola presidía la empresa y pidió ayuda directa al canario. El directivo quería usar esa influencia para dar un empujón al tema. Así, Fajardo presentó a ambas partes según indican los documentos aportados.

El texto incluye mensajes muy relevantes sobre las intenciones de este acuerdo. En ellos, Fajardo describe a Zapatero abiertamente como su gran amigo. Además, el juez sitúa al empresario como el hombre del expresidente en Venezuela.

Un audio judicial confirma también esta estrecha conexión entre los implicados. En la grabación hablan explícitamente de hacer un puente con el político. Incluso mencionan pagos y definen a Fajardo como la pieza clave del engranaje.

Comparecencia y situación legal

Manuel Arón Fajardo compareció recientemente ante los representantes en el Senado. Allí, el joven empresario se negó a contestar a todas las preguntas. Por ejemplo, evitó aclarar su relación económica o personal con el señor Zapatero.

Mientras tanto, dos informes de Plus Ultra llegaron a las dependencias del juzgado. Un supuesto testaferro llamado Julito Martínez entregó otro documento fundamental. En resumen, los textos ratifican el papel de Fajardo para lograr 53 millones.

Por su parte, Zapatero negó cualquier relación comercial con el joven empresario. Actualmente, Fajardo no consta como imputado en la trama de Plus Ultra. No obstante, los últimos escritos aportados por la compañía podrían cambiar su situación.