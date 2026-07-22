Satisfacción en el Cabildo de Tenerife después de que ayer AENA haya paralizado de manera temporal la tasa de acceso al aeropuerto Tenerife Sur

Ayer, AENA se reunió con el Cabildo de Tenerife para decidir aplazar el cobro de la tasa de acceso a las guaguas del aeropuerto de Tenerife Sur hasta enero de 2027. Una medida que estaba generando problemas tanto al sector del transporte como a los turistas que visitan la Isla.

También, AENA se ha comprometido a acondicionar la bolsa de espera habilitada para las guaguas, dotándola de servicios adecuados como zonas de sombra y aseos, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de conductores y profesionales del sector.

Mientras tanto, las barreras continuarán operativas únicamente para recopilar datos que permitan evaluar el funcionamiento del sistema y consensuar las medidas que puedan implantarse a partir de 2027.

Una medida que estaba generando problemas tanto al sector del transporte como a los turistas que visitan la Isla / Cabildo de Tenerife

Ahora la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, espera que la decisión definitiva sea consensuada en los próximos meses.

Por su parte, la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) destaca que con esta decisión se evitarán las retenciones en la temporada alta.

Las partes han acordado constituir una mesa de seguimiento que celebrará reuniones durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con la participación de Aena, la Dirección General de Transportes y Movilidad, los siete cabildos insulares y representantes del sector, para analizar los datos obtenidos y definir las mejoras necesarias antes de la implantación definitiva del sistema.