Un total de 92 personas ha sido investigadas por el delito de hurto principalmente de perfumes y tabaco con un valor total de 87.000 euros

Desarticulan dos grupos criminales acusados de 102 robos en una tienda del Aeropuerto Tenerife Sur.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil en el marco de la operación ‘Tonfa TF’, han detenido o investigado a 92 personas acusadas de cometer al menos 102 delitos de hurto de forma continuada en un establecimiento comercial ubicado en el aeropuerto Tenerife Sur. En los hurtos, los miembros del grupo criminal sustrajeron efectos valorados en 87.237 euros, principalmente perfumes de alta gama y cartones de tabaco.

Tras la investigación realizada, los agentes especializados consiguieron averiguar que los acusados utilizaban siempre el mismo ‘modus operandi’ para cometer los delitos. Accedían a los establecimientos en grupos de dos o más personas. Y mientras algunos se encargaban de vigilar que no estaban siendo observados por los empleados, otros introducían los efectos en bolsas, mochilas, etc. Posteriormente abandonaban la tienda con los efectos sustraídos.

Gracias a esta investigación se ha logrado identificar, localizar y detener o investigar a los 92 acusados en los aeropuertos de Sevilla, Barcelona, Málaga, Madrid, Gran Canaria, Fuerteventura y Elche, con el apoyo de unidades pertenecientes a cada Comandancia.

Además, se han desarticulado dos grupos criminales dedicados a este tipo de hurtos. Consiguiendo recuperar muchos de los efectos sustraídos, cuya valoración asciende a más de 45.000 euros.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos e investigados, fueron puestos a disposición de los Juzgados de Plaza de Granadilla de Abona.