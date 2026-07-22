Los datos suponen más del triple de superficie quemada en el mismo período de 2025

Efectos del incendio forestal en Selas, en Guadalajara. Efe

La superficie forestal quemada en España en lo que va de año se ha duplicado en las últimas dos semanas y se acerca ya a las 120.000 hectáreas, más del triple que en el mismo periodo de 2025, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

La extensión afectada por el fuego ha pasado de 58.383 hectáreas el 8 de julio a 119.458 hectáreas. En la misma fecha de 2025, la superficie quemada era de 35.270 hectáreas.

Las dos últimas semanas han sido especialmente negativas. Entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23.076 hectáreas, pero la última semana, del 16 de julio hasta hoy, la cifra, aún provisional, ha llegado a las 37.999 hectáreas, la más alta de este año. Entre el 9 y el 22 de julio de 2025 tan solo se habían quemado 10.300 hectáreas.

Guadalajara

Este año, el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, el segundo más extenso desde que hay registros en España, ha disparado la superficie quemada. También han destacado por su tamaño los incendios de la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza) y de Los Gallardos (Almería).

No obstante, la superficie arrasada en estas dos semanas está aún lejos de las que se alcanzaron en la semana del 6 al 12 de agosto del año pasado (144.158 hectáreas) y en la posterior (178.141 hectáreas, entre el 13 y el 19 de agosto).

En ese periodo se produjo el incendio de la zona de Larouco, Quiroga y Oencia (entre Orense, Lugo y León), que arrasó 37.765 hectáreas, el más grave de España desde que hay datos. El fuego se inició el 13 de agosto de 2025 y no se extinguió hasta finales de ese mes.

Según el EFFIS, una plataforma integrada en el programa europeo Copernicus, en lo que va de año ya se han registrado 343 incendios en España, frente a 129 en las mismas fechas de 2025. Hasta el 12 de julio, se habían contabilizado 18 grandes incendios, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta cifra supera ampliamente la registrada en la misma fecha de 2025 (7) y la media de la última década (8).