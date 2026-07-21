Después de tres semanas en funcionamiento, el acceso de las guaguas al aparcamiento de los aeropuertos canarios volverá a ser gratuito hasta final de año

Canarias logra que Aena frene la implantación del nuevo sistema de aparcamiento de pago para las guaguas en los aeropuertos del archipiélago. Se abrirá un proceso de negociación con las administraciones y el sector para adaptar su aplicación a la realidad insular.

El acuerdo, alcanzado en una reunión celebrada hoy en el Aeropuerto de Tenerife Sur, permitirá revisar el funcionamiento del sistema antes de su implantación definitiva y establecer un calendario de trabajo conjunto para definir los ajustes necesarios.

Durante el encuentro, Aena ha trasladado sus disculpas por la forma en la que se gestionó la implantación del nuevo sistema y ha confirmado que el cobro previsto por el tiempo de espera de las guaguas no se aplicará durante 2026.

Aena frena la implantación del nuevo sistema de aparcamiento de pago para las guaguas en los aeropuertos del archipiélago / Gobierno de Canarias

Mientras tanto, las barreras continuarán operativas únicamente para recopilar datos que permitan evaluar el funcionamiento del sistema y consensuar las medidas que puedan implantarse a partir de 2027.

El director de Aeropuertos del Grupo Canarias de Aena, Luis López Chapí, asegura que en los próximos meses abrirán un periodo de adaptación y mejorarán las instalaciones en la zona de espera externa.

Por su parte, la directora General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, explica que no se cobrará, sino que dialogarán y en base a los datos del próximo año analizarán las medidas a implantar.

También, ha resaltado que Aena se ha comprometido a acondicionar la bolsa de espera habilitada para las guaguas, dotándola de servicios adecuados como zonas de sombra y aseos, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de conductores y profesionales del sector.

La consejera insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, afirma que intentarán solucionar los problemas, porque «nos preocupaban los turistas, pero, también, los trabajadores del sector».

Desde la patronal destacan que con esta decisión se evitarán las retenciones en la temporada alta. El Presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias (FET), José Agustín Espino, explica que, si se implanta el pago a partir del próximo año, desde la patronal se negarán a pagar.

Asimismo, los representantes del sector han trasladado las principales dificultades que ha generado la implantación del sistema, entre ellas las retenciones registradas en los accesos, el incremento de los tiempos de espera y el impacto económico que supone para las empresas de transporte.

Las partes han acordado constituir una mesa de seguimiento que celebrará reuniones durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con la participación de Aena, la Dirección General de Transportes y Movilidad, los siete cabildos insulares y representantes del sector, para analizar los datos obtenidos y definir las mejoras necesarias antes de la implantación definitiva del sistema.