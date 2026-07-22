El comandante del vuelo decidió regresar al aeropuerto de origen para evitar mayores incidencias y pidió presencia policial en su aterrizaje

Aeropuerto Tenerife Sur. Imagen RTVC

Un vuelo con origen Tenerife Sur y destino Liverpool volvió a Tenerife la tarde del pasado martes tras originarse una pelea a bordo entre 10 pasajeros.

Según informó en redes sociales Controladores Aéreos, tras 30 minutos de vuelo, la tripulación del vuelo pidió regresar al Aeropuerto Tenerife Sur y requirió presencia policial a su llegada a dicho aeropuerto.

Todo después de que una decena de pasajeros iniciara una pelea a bordo. Fue entonces cuando el comandante del vuelo decidió volver a Tenerife para salvaguardar la integridad del vuelo y a todos sus pasajeros.

Los controladores aéreos agilizaron el regreso y coordinaron con el aeropuerto la solicitada presencia policial. El vuelo aterrizó sin mayores incidencias.