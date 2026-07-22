InicioNoticias

Un vuelo de Tenerife Sur a Liverpool regresa a la isla por una pelea a bordo entre 10 pasajeros

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

El comandante del vuelo decidió regresar al aeropuerto de origen para evitar mayores incidencias y pidió presencia policial en su aterrizaje

Aeropuerto Tenerife Sur. Imagen RTVC
Aeropuerto Tenerife Sur. Imagen RTVC

Un vuelo con origen Tenerife Sur y destino Liverpool volvió a Tenerife la tarde del pasado martes tras originarse una pelea a bordo entre 10 pasajeros.

Según informó en redes sociales Controladores Aéreos, tras 30 minutos de vuelo, la tripulación del vuelo pidió regresar al Aeropuerto Tenerife Sur y requirió presencia policial a su llegada a dicho aeropuerto.

Todo después de que una decena de pasajeros iniciara una pelea a bordo. Fue entonces cuando el comandante del vuelo decidió volver a Tenerife para salvaguardar la integridad del vuelo y a todos sus pasajeros.

Los controladores aéreos agilizaron el regreso y coordinaron con el aeropuerto la solicitada presencia policial. El vuelo aterrizó sin mayores incidencias.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cae una organización criminal de tráfico de drogas entre las islas y se incautan 350 kilos de hachís

El Parlamento valida la prórroga de las medidas por los efectos de la guerra en Oriente Medio

CD Tenerife – Getafe: horario, dónde ver y la primera gran prueba de la pretemporada blanquiazul

Planas anuncia el refuerzo de medios para vigilar la Reserva Marina de La Graciosa

UD Las Palmas vs Orlando Pirates: oportunidad para medir el proyecto de Rubén de la Barrera

Desarticulan dos grupos criminales acusados de 102 robos en una tienda del Aeropuerto Tenerife Sur

NOTICIAS RELACIONADAS