Los arrestados utilizaban furgonetas de alquiler y empresas del sector logístico para camuflar el transporte de la droga entre la mercancía legal

Cae una organización criminal de tráfico de drogas entre las islas y se incautan 350 kilos de hachís. Imagen: Policía Nacional.

La Policía Nacional ha asestado un golpe al tráfico de drogas en Canarias con la desarticulación de una organización criminal presuntamente dedicada a la recepción, preparación, transporte y distribución de hachís entre distintas islas del archipiélago.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Las Palmas, ha permitido intervenir un total de 350 kilogramos de hachís, así como diversos vehículos, material empleado para la preparación de la droga y otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

La operación se inició a principios del año 2026, cuando los investigadores detectaron la existencia de un entramado criminal que utilizaba una sofisticada infraestructura logística para introducir la sustancia estupefaciente en el circuito de distribución interinsular.

La organización recibía el hachís procedente de Marruecos y, tras su preparación, lo introducía en envíos aparentemente legales gestionados a través de empresas del sector logístico canario. Tras varios meses de investigación, los agentes lograron identificar el funcionamiento interno de la organización y su modus operandi. Comprobaron que contaba con diferentes transportistas encargados de recoger y entregar la droga siguiendo instrucciones previamente establecidas.

Para ello empleaban habitualmente furgonetas de alquiler, una medida destinada a dificultar la labor policial, el seguimiento de los envíos, la trazabilidad de los desplazamientos y reducir así el riesgo de ser detectados.

Droga oculta entre productos agrícolas

Las pesquisas permitieron constatar que la organización utilizaba productos agrícolas para ocultar la sustancia estupefaciente durante su transporte. Los paquetes de hachís eran camuflados entre cajas de hortalizas con el objetivo de pasar inadvertidos durante los desplazamientos entre las islas.

En el momento de la actuación policial, los 350 kilogramos de hachís intervenidos se encontraban ocultos entre piñas de maíz listas para su distribución.

Prisión para todos los investigados

La fase operativa culminó con la detención de tres personas, presuntamente integradas en la organización criminal. Así como con la intervención de varias furgonetas utilizadas para la comisión de los hechos. Además de ocasionarle a la organización criminal un perjuicio económico estimado en cerca de 700.000 euros.

La investigación permanece abierta. No se descartan nuevas actuaciones policiales encaminadas al total esclarecimiento de los hechos y a la localización de otros posibles integrantes del entramado criminal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión de todos los investigados.