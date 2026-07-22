El sistema de seguridad obligó a maniobrar a dos vuelos con 472 personas a bordo

La activación de una alarma anticolisión evitó el pasado 10 de julio que dos aviones de Iberia y Air Europa con 472 personas a bordo continuaran volando sobre Canarias por el mismo pasillo aéreo, a la misma altitud pero en direcciones opuestas, lo que podría haber desencadenado un accidente, según recoge un informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).

Aviones de Iberia y de Air Europa / EFE



El incidente involucró a un Airbus A321 de Iberia y a un Boeing B-787 de Air Europa. En total, ambos vuelos comerciales sumaban exactamente 472 personas a bordo durante su trayecto. El suceso ocurrió a las 2.23 horas de la madrugada en el espacio aéreo canario. Ambas aeronaves volaban por el mismo pasillo oceánico en direcciones opuestas hacia su destino.

La maniobra salvadora

Los pilotos reaccionaron cuando los aviones estaban a menos de dos millas náuticas de distancia. Esto significa apenas 3,70 kilómetros de separación física en el aire. Inmediatamente, el sistema automático ordenó al avión comercial de Iberia descender 152 metros. Mientras tanto, el Boeing de Air Europa recibió la orden contraria y ascendió 122 metros de altura.

Posteriormente, el equipo de cabina emitió el aviso de conflicto resuelto a los profesionales de vuelo. Por lo tanto, los dos aviones continuaron su ruta programada con normalidad y sin lamentar heridos.

Petición de explicaciones políticas

Tras el suceso, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, registró una pregunta escrita formal en el Congreso. Valido exige explicaciones detalladas al Gobierno español.

Además, la parlamentaria señala graves fallos en los sistemas de gestión y asignación de niveles de vuelo en ruta. También pregunta sobre los sistemas automáticos de alerta temprana disponibles en tierra.

Finalmente, Valido cuestiona la dotación exacta de controladores aéreos en el centro de Enaire aquella madrugada. Por último, pide conocer las medidas preventivas adoptadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.