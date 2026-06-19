A uno de los heridos se le trasladó en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias

Dos hombres han resultado heridos en una colisión entre un coche y una moto en Tegueste, en Tenerife.

Los hechos han sucedido a las 07.53 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de que un turismo y una motocicleta habían colisionado en la TF-13 y se precisaba asistencia sanitaria.

Imagen cedida.

Uno de los hombres presentaba un traumatismo en cadera de carácter moderado. Por tanto, se le trasladó en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias. Por su parte, el otro presentaba policontusiones de carácter leve y rechazó un traslado al centro sanitario.

La Guardia Civil, desplazada al lugar de los hechos, instruyó las diligencias correspondientes.