Un periodo que para muchos alumnos se traduce en pasar más tiempo con la familia y con los amigos, así como todo lo que ofrece este periodo estival

Este viernes 19 de junio ha concluido el curso escolar en los centros educativos de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller de Canarias.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

Sin duda, un periodo que para muchos alumnos se traduce en pasar más tiempo con la familia y con los amigos, así como todo lo que ofrece este periodo estival, viajes, playa, etc.

Informa. RTVC.

Cerca de 220.000 estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y primer curso de Formación Profesional de la red pública de Canarias despidieron este viernes el curso 2025/2026.

La última jornada lectiva estuvo marcada por actividades de convivencia, encuentros con las familias y diversos actos de cierre que sirvieron para poner el broche final a un año académico que ahora da paso al periodo vacacional de verano.

Consejería de Educación

Con motivo de esta última jornada lectiva, representantes de la Consejería de Educación acompañaron de forma simbólica distintas actividades de fin de curso organizadas en varias islas. El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, participó en los actos desarrollados en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Príncipe Felipe, en el municipio tinerfeño de Candelaria, donde aprovechó la ocasión para hacer balance del curso y agradecer el trabajo desarrollado por toda la comunidad educativa canaria.

En concreto, Cabrera destacó que el curso escolar que ahora concluye ha estado marcado por la puesta en marcha de nuevas medidas destinadas “a seguir mejorando la calidad del sistema educativo canario”. En este sentido, señaló que “cerramos un curso en el que hemos seguido dando pasos para que nuestros centros educativos cuenten con más recursos y herramientas para desarrollar su labor en mejores condiciones”.

Vuelta a las aulas

Educación Infantil y Educación Primaria comenzarán el curso el 9 de septiembre hasta el 22 de junio.

comenzarán el curso el 9 de septiembre hasta el 22 de junio. Los siguientes en regresar a las aulas serán los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) , y lo harán del 10 de septiembre al 22 de junio.

, y lo harán del 10 de septiembre al 22 de junio. Un día más tarde se unirán los alumnos de Bachillerato. Los de primer curso acabarán el curso el 18 de junio.

Instrucciones organizativas

No obstante, durante el pasado mes de mayo la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias publicó las instrucciones organizativas para el curso 2026-2027 en los centros públicos no universitarios.

Las viceconsejerías de Educación y de Formación Profesional redactaron de forma conjunta este documento anual tan esperado por la comunidad. El texto reconoce, por primera vez en las islas, el derecho a la desconexión digital de todo el personal docente. Además, la resolución actualiza los protocolos de actuación frente a posibles conflictos laborales y agresiones al profesorado.