La resolución incluye mejoras horarias, el derecho a la desconexión digital docente y una mayor participación de las familias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias publicó este jueves las instrucciones organizativas para el curso 2026-2027 en los centros públicos no universitarios. El departamento de Poli Suárez busca actualizar la realidad de los colegios e institutos del archipiélago tras un proceso de diálogo.

Educación publica las instrucciones para el próximo curso escolar en Canarias / Gobierno de Canarias

Las viceconsejerías de Educación y de Formación Profesional redactaron de forma conjunta este documento anual tan esperado por la comunidad. El texto reconoce, por primera vez en las islas, el derecho a la desconexión digital de todo el personal docente. Además, la resolución actualiza los protocolos de actuación frente a posibles conflictos laborales y agresiones al profesorado.

Asimismo, las instrucciones incorporan directrices para el desarrollo obligatorio de un plan de formación ante emergencias de protección civil. La Consejería regula también el uso de la videoconferencia en situaciones de riesgo extremo dentro del entorno educativo. El plan pretende reforzar la preparación de los centros ante fenómenos meteorológicos, incendios o riesgos sísmicos en el archipiélago.

Alumnado y familias

La nueva organización simplifica los trámites de información sobre calificaciones y absentismo para los progenitores de los alumnos mayores de edad. Esta medida reduce notablemente las cargas burocráticas que soportan los equipos directivos durante el año. Además, un nuevo apartado específico impulsará la cooperación real de las familias con las escuelas.

Por otra parte, la resolución refuerza la coordinación entre etapas mediante la intervención del profesorado especialista en necesidades de apoyo educativo. La normativa incluye también, de forma novedosa, criterios claros sobre la salida de los menores al acabar las clases. Estas directrices aportan mayor seguridad a los centros en el momento de la finalización de la jornada escolar.

Cambios en horarios y FP

En materia horaria, la Consejería incrementa la dedicación semanal de los equipos directivos en los centros de Infantil y Primaria. También asigna horas lectivas adicionales a las escuelas que sufren saturación o limitaciones evidentes de espacio. Igualmente, los Centros Rurales Agrupados dispondrán de tablas específicas para coordinar materias como igualdad o tecnologías.

Por último, se adapta la Formación Profesional a la ley actual de enseñanzas artísticas superiores y regula las jefaturas adjuntas. Las nuevas directrices impulsan de manera decidida la dualización, la internacionalización y las competiciones de talento denominadas Skills. Para ello, la administración autonómica concederá un valioso apoyo horario al profesorado encargado de gestionar estas acciones.